Deu a lógica: Sport faz valer maior investimento e conquista Pernambucano de forma merecida

O futebol é conhecido e amado pelo imponderável, mas às vezes a lógica impera. O Campeonato Pernambucano de 2024 seguiu essa receita com o título do Sport. O Leão investiu alto em atletas para a sequência do ano e faturou o Estadual de forma merecida.

Do time titular que enfrentou o Náutico na Arena Pernambuco, o Sport tinha em campo uma dupla de ataque milionária: Gustavo Coutinho e Romarinho. O primeiro foi o maior investimento com valores que podem chegar a R$ 7 milhões, enquanto o outro custou R$ 2,5 milhões.

Somando com outras aquisições e renovações, o Sport gastou mais de R$ 10 milhões. Esse alto investimento tem como prioridade a briga pelo acesso à primeira divisão. O Pernambucano era o primeiro objetivo da temporada e foi alcançado.

O Rubro-negro teve uma campanha com 13 jogos, oito vitórias, três empates e duas derrotas (69% de aproveitamento). Foram 19 gols marcados e 8 gols sofridos e o artilheiro leonino foi Gustavo Coutinho com quatro gols. O Sport foi líder da primeira fase e teve como maior susto as semifinais contra o Santa Cruz, quando precisou avançar nos pênaltis depois de dois empates.

Apesar do alto investimento e de ser naturalmente o favorito ao título no início da temporada, havia uma dúvida antes da disputa pela aposta do Sport no comando técnico. O argetino Mariano Soso chegou ao Recife sem muitos conhecimento da torcida e precisou superar momentos de desconfiança. Após o título, o treinador falou sobre o merecimento do Leão e destacou o grupo de jogadores.

"Fazia muito tempo que o Sport não era bicampeão, eu acho que o campeonato é justo e merecido. A dificuldade é que nós temos que protagonizar, alcançar títulos e a construção é com pouco tempo. Temos que conhecer o perfil de cada jogador, os atletas precisam de adaptação ao modelo de jogo. É uma tarefa muito artesanal que envolve muita gente trabalhando em função de que isso encaixe no menor tempo possível. O grupo de jogadores representa os valores que tem o Sport. O profissionalismo e o compromisso diário, além da entrega para a torcida. Eles têm isso muito presente", ressaltou Soso.

Após a conquista do título, o elenco rubro-negro já se prepara para o duelo da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena de Pernambuco, o Sport recebe o Ceará pelas quartas de final da competição. A decisão é em jogo único e quem vencer estará na próxima fase. Em caso de empate, o classificado vai ser definido nos pênaltis.



