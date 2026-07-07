'Deus ressuscitou': jornais internacionais exaltam Messi em jogo heroico da Argentina na Copa

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Nunca se deve subestimar a Argentina. A atual campeã mundial protagonizou uma virada épica de 3 a 2 sobre o Egito nesta terça-feira, 7, e classificou-se às quartas de final da Copa. O jogo foi tão marcante que a imprensa internacional até passou do ponto nos elogios. Na Espanha, o papo chegou a ser de que 'Deus havia ressuscitado'.



A seleção sul-americana perdia de 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo, quando Cristian Romero diminuiu. Messi empatou momentos depois e, aos 48, Enzo Fernández cabeceou para decretar a vitória. Detalhe, o artilheiro histórico da maior competição do futebol havia perdido um pênalti na etapa inicial.



"Um presente do futebol para Messi, e de Messi para o futebol", resumiu o AS, da Espanha, que exaltou a força da equipe de Lionel Scaloni para virar um jogo que parecia pedido. "Reviravolta colossal e desfecho marcante impulsionaram a Argentina às quartas de final em uma partida inesquecível", continuou a publicação.





Depois de falar que a atuação coloca o craque, mais uma vez, no 'Olimpo' do esporte, o jornal fez o que parece ter sido uma referência a Maradona. "Messi observava tudo se desenrolar com a calma de quem acaricia um gato. O futebol lhe pertence e, por ora, a Copa do Mundo. O sonho parecia morto, mas ressuscitou. Deus ressuscitou". O meio-campista herói do título de 1986, falecido em 2020, é conhecido no país pelo apelido religioso.



As publicações da Argentina foram mais 'contidas'. O Olé, um dos mais tradicionais da crônica esportiva, elogiou o jogo do Egito e destacou como os africanos colocaram em xeque o favoritismo sul-americano. "O estádio de Atlanta estava preparado para um confronto no qual a seleção argentina era, no papel, a favorita absoluta, mas essas certezas pré-jogo rapidamente ruíram", relatou o veículo. "A rígida disciplina tática egípcia pegou o plano de jogo inicial de Scaloni totalmente de surpresa."



O Clarín, também argentino, foi mais direto. "Liderada por Lionel Messi, a seleção continua fazendo história", escreveu o jornal. A mesma linha foi seguida pelo Marca, da Espanha. "Uma partida para entrar na história, não dá para explicar a experiência a quem não viu. Pena para quem perdeu essa batalha "

Depois de passar por dois 'sufocos' no mata-mata da Copa do Mundo, a Argentina espera agora o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia para conhecer o adversário das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo da próxima fase está marcado para 11 de julho, às 22h (horário de Brasília), em Kansas (EUA).

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