Devin Booker acerta cesta de três no último segundo e Suns vencem Oklahoma City Thunder na NBA
Phoenix Suns vem se recuperando na classificação nesta temporada regular e figura na sétima colocação da Conferência Oeste
Com uma cesta de três pontos convertida a 0,7 segundos do fim, Devin Booker definiu um dos jogos mais emocionantes da rodada deste domingo na NBA, na vitória do Phoenix Sux por 108 a 105 sobre o Oklahoma City Thunder, em confronto realizado no Mortgage Matchup Center.
No lance que definiu o encontro, o ala-armador recebeu o passe de reposição e acertou a cesta tripla deixando a sua equipe em vantagem.
Leia também
• NBA: Liga proíbe ritual pré-jogo inusitado de armador do Orlando Magic
• Kawhi Leonard faz 45 pontos, Clippers supera Utah Jazz e chega à 6ª vitória seguida na NBA
• Thunder vence Blazers, Spurs viram sobre Knicks e Bulls arrasam Pelicans na NBA
Para aumentar a dramaticidade do duelo, Ajay Mitchell errou o arremesso que empataria o embate no estouro do cronômetro.
O resultado positivo marcou ainda uma bela reação dos anfitriões, que chegaram a estar com uma desvantagem de 18 pontos no segundo quarto. O triunfo interrompeu ainda uma sequência de quatro vitórias consecutivas da franquia de Oklahoma.
Com seis triunfos nos últimos sete compromissos, o Phoenix Suns vem se recuperando na classificação nesta temporada regular e figura na sétima colocação do Oeste, enquanto o seu adversário se mantém na liderança da mesma conferência.
Na partida, Booker anotou 24 pontos e teve atuação decisva tanto na armação quanto no momento de cadenciar o ritmo. Já Jordan Goodwin foi o maior pontuador de seu time (26). Já entre os visitantes, Shai Gilgeous-Alexander fez 25, mas não impediu o revés fora de casa.
DONCIC MARCA 36 PONTOS E LIDERA OS LAKERS CONTRA GRIZZLIES
O jogador esloveno fez a diferença no duelo em que o Los Angeles Lakers levou a melhor sobre o Memphis Grizzlies por 120 a 114, neste domingo, na Crypto.com Arena. Ele esteve muito perto de cravar um "triple-double" ao marcar 36 pontos, dar oito assistências e pegar nove rebotes.
O astro LeBron James adicionou 26 pontos, deu dez passes decisivos e foi um aliado de peso no resultado positivo.
Dois arremessos triplos de Doncic a pouco mais de dois minutos para o encerramento do confronto encaminharam a vitória dos anfitriões, que administraram o resultado e garantiram o triunfo diante de sua torcida.
Confira o resultado dos jogos deste domingo na NBA:
Cleveland Cavaliers 110 x 114 Detroit Pistons
Orlando Magic 135 x 127 Indiana Pacers
Brooklyn Nets 127 x 115 Denver Nuggets
Miami Heat 125 x 106 New Orleans Pelicans
Washington Wizards 115 x 141 Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns 108 x 105 Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings 98 x 115 Milwaukee Bucks
Los Angeles Lakers 120 x 114 Memphis Grizzlies
Acompanhe as partidas desta segunda-feira:
Detroit Pistons x New York Knicks
Boston Celtics x Chicago Bulls
Toronto Raptors x Atlanta Hawks
Houston Rockets x Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers x Denver Nuggets
Los Angeles Clippers x Golden State Warriors
Portland Trail Blazers x Utah Jazz