Deyverson acerta com a LDU, do Equador; confira vídeo

Atacante ex-Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza defenderá clube equatoriano em 2026

Deyverson, ex-Atlético-MG, jogará pela LDUDeyverson, ex-Atlético-MG, jogará pela LDU - Foto: Pedro Souza/Atlético

Após ter a saída do Fortaleza oficializada, o atacante Deyverson já definiu seu próximo clube em 2026. O jogador defenderá agora as cores do LDU, do Equador. O anúncio do reforço foi feito pelas redes sociais do clube equatoriano.

"Bem-vindo à Liga, Deyverson. Dey chega ao 'Rei de Copas', sempre pronto para dar tudo de si. Que prazer tê-lo conosco!", escreveu o clube. O atacante, ex-Palmeiras e Atlético-MG, disputará nesta temporada a Libertadores da América, competição que já ganhou pelo Verdão, em 2021.

