Futebol
Deyverson acerta com a LDU, do Equador; confira vídeo
Atacante ex-Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza defenderá clube equatoriano em 2026
Após ter a saída do Fortaleza oficializada, o atacante Deyverson já definiu seu próximo clube em 2026. O jogador defenderá agora as cores do LDU, do Equador. O anúncio do reforço foi feito pelas redes sociais do clube equatoriano.
"Bem-vindo à Liga, Deyverson. Dey chega ao 'Rei de Copas', sempre pronto para dar tudo de si. Que prazer tê-lo conosco!", escreveu o clube. O atacante, ex-Palmeiras e Atlético-MG, disputará nesta temporada a Libertadores da América, competição que já ganhou pelo Verdão, em 2021.
¡DEYVERSON LLEGA AL REY!— LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 27, 2026
Estamos listos para festejar muchos goles juntos, killer pic.twitter.com/II8DEs8Tpk