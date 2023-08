A- A+

Protagonista Deyverson marca, distribui chapéu, provoca Flamengo e "encena lesão" em vitória do Cuiabá Atacante foi um dos destaques do Cuiabá na vitória diante do Flamengo

Quando Deyverson estiver em campo, dificilmente ele passa despercebido. Seja pelos gols, assistência, provocações ou famosas simulações de lesão. Neste domingo, no jogo em que o Cuiabá derrotou o Flamengo por 3x0, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o atacante foi protagonista mais uma vez.

As 34 minutos do segundo tempo, Deyverson anotou o gol que sacramentou a vitória do Cuiabá sobre o rubro-negro carioca. Na comemoração, ele exibiu a tatuagem da taça da Copa Libertadores de 2021, feita em homenagem ao título que ganhou com o Palmeiras, justamente em cima do Flamengo e marcando o gol decisivo, na prorrogação da grande final.

"Essa tatuagem é um momento histórico na minha vida, o título da Libertadores.. Não é pra provocar ninguém, mas é algo marcante na minha vida."



- Deyverson, em coletiva após a vitória do Cuiabá contra o Flamengo.



: Divulgação pic.twitter.com/3zOJAaf0iX — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 7, 2023

Antes, aos 20 minutos do segundo tempo, quando a partida estava 2x0, Deyverson entrou em cena novamente. Desta vez, simulando uma lesão enquanto, “discretamente”, pedia para o time segurar a cobrança da falta a fim de ganhar tempo. Obviamente, o lance não passou despercebido pelas câmeras de transmissão da partida.

Até chapéu Deyverson distribuiu em campo. Sobrou para Thiago Maia, que passou lotado e facilitou os trabalhos para o atacante do Cuiabá, aos 40 minutos do segundo tempo, quando já estava 3x0.

Com a vitória, o Cuiabá chegou a 28 pontos, ocupando a 8ª posição. Já o Flamengo segue com 31, no segundo lugar.



Veja também

Série D Retrô volta a derrotar Pacajus e vai às oitavas da Série D do Brasileiro