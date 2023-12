A- A+

Fórmula 1 Dez anos após o acidente de Michael Schumacher: A jornada de um ícone do automobilismo O irmão do ex-piloto relembra o trágico acidente que mudou para sempre a vida do heptacampeão, enquanto a família Schumacher mantém a privacidade do alemão

Há exatos 10 anos, no dia 29 de dezembro de 2013, o acidente de esqui que deixou Michael Schumacher, hoje com 54 anos, em coma, marcou profundamente a vida do heptacampeão de Fórmula 1. Seu irmão mais novo, Ralf Schumacher, concedeu uma entrevista ao jornal alemão "Bild" nesta semana, revelando emoções intensas ao recordar o trágico incidente e as feridas que permanecem abertas.

"Sinto falta do Michael dos velhos tempos. A vida às vezes é injusta. Michael muitas vezes teve sorte em sua vida, mas então aconteceu esse trágico acidente. Apesar das opções médicas modernas, nada é como costumava ser", compartilhou Ralf, expressando a saudade do irmão e a frustração diante das mudanças.

Ralf também compartilhou detalhes sobre a relação única que compartilhava com Michael, indo além da fraternidade: "Michael não era apenas meu irmão. Quando éramos crianças, ele também foi meu treinador e mentor. Ele me ensinou literalmente tudo sobre corridas de kart. Pode haver uma diferença de idade de sete anos, mas ele sempre esteve ao meu lado."

Ao abordar a origem humilde da família Schumacher, desde os dias em que compartilhavam um quarto em condições simples, Ralf destacou a incrível jornada de Michael, desde os dias de kart em Kerpen até se tornar um piloto júnior da Mercedes.

O acidente desencadeou uma década de mistério em relação ao estado de saúde de Michael Schumacher. A família optou por manter em sigilo detalhes sobre sua condição, levando o advogado do heptacampeão, Felix Damm, a explicar a decisão em uma entrevista ao jornal alemão LTO.

"A verdade é que nunca teria sido o relatório final, teria de haver sempre mais, constantemente atualizado. A imprensa perguntaria uma e outra vez: 'E como é que ele está agora?'. Isso durante um mês, dois meses ou até anos depois", explicou Damm.

Vivendo em reclusão em sua casa em Lake, na Suíça, Michael Schumacher recebe cuidados médicos intensivos, com a esposa Corinna sendo a figura mais próxima. A esposa compartilhou em uma série documental sobre o piloto que, embora ele esteja diferente, continua ao seu lado. "Ele está aqui. Ainda me mostra como é forte todos os dias. Vivemos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para deixar Michael melhor e para que ele se sinta confortável."

Recentemente, informações sobre a reabilitação de Schumacher incluíram um "passeio" em um Mercedes-AMG, com sons de F1 reproduzidos para estimular seu cérebro. O ex-presidente da FIA, Jean Todt, é uma das poucas pessoas autorizadas a visitar o piloto e compartilhou detalhes sobre o convívio ao longo desses 10 anos. O mistério em torno da saúde de Michael Schumacher continua a intrigar fãs e imprensa, enquanto sua família busca preservar a privacidade do ícone do automobilismo.

Uma lenda do automobilismo

Ao longo de sua carreira, Michael Schumacher não apenas alcançou o status de lenda no automobilismo, mas moldou a própria essência do esporte, conquistando feitos extraordinários que perduram na memória dos fãs. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 é reverenciado não apenas por suas sete conquistas de títulos, mas por sua abordagem incansável, talento inigualável e paixão apaixonada pelo automobilismo.

Schumacher começou sua jornada na Fórmula 1 em 1991, rapidamente se destacando e conquistando seu primeiro título mundial com a Benetton em 1994. Seguiu-se um segundo título em 1995, consolidando seu domínio na categoria. No entanto, foi com a Ferrari que Schumacher alcançou um legado duradouro, conquistando cinco títulos consecutivos de 2000 a 2004, levando a equipe italiana de volta ao topo e se tornando um ícone incontestável.

Além dos títulos, Schumacher detém recordes impressionantes, incluindo o maior número de vitórias em uma única temporada (13 em 2004) e o recorde de mais pódios consecutivos (19 entre 2001 e 2002). Sua habilidade no volante, estratégias meticulosas e determinação feroz tornaram-no uma força imparável nas pistas.

No entanto, o legado de Schumacher vai além dos números e troféus. Ele desempenhou um papel crucial na popularização da Fórmula 1 globalmente, atraindo uma base de fãs massiva. Seu impacto transcendeu as pistas, inspirando uma geração de pilotos e deixando uma marca indelével no automobilismo.

Mesmo após sua aposentadoria em 2006, Schumacher fez um retorno memorável em 2010 com a Mercedes, demonstrando sua paixão inabalável pelo esporte. Seu impacto vai além das corridas, sendo um modelo para a ética de trabalho, comprometimento e perseverança.

Hoje, enquanto Schumacher enfrenta desafios de saúde, sua carreira continua a ser celebrada como um capítulo extraordinário na história da Fórmula 1. Sua importância transcende as pistas, e seu legado é uma inspiração duradoura para todos os amantes do automobilismo ao redor do mundo.

