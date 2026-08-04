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Olimpíadas Dez anos da Rio-2016: estudo aponta aumento do interesse dos brasileiros no esporte olímpico Interessados são 85% da população conectada ou 109 milhões de brasileiros

O interesse pelo esporte olímpico no Brasil cresce ano a ano. Pesquisa do Ibope Repucom, elaborada exclusivamente para O Globo por ocasião dos dez anos da Rio-2016, aponta que 85% da população conectada à internet tem algum nível de interesse pelas Olimpíadas — o que corresponde a 109 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais.

Esse número representa uma evolução de 168% no volume de indivíduos interessados pelos Jogos em relação a 2013. Ou seja, desde então, os Jogos Olímpicos e seus atletas conquistaram 68 milhões de novos interessados.

O número é influenciado, em parte, pelo aumento exponencial do número de internautas brasileiros com 18 ano ou mais, universo da pesquisa: se em 2013 eles eram 54 milhões de pessoas, em junho de 2026, quando o novo estudo foi feito, já eram 128,8 milhões.

Mesmo assim, também houve crescimento em termos percentuais: nove pontos a mais que 13 anos atrás, quando 76% da população conectada declaravam ter algum nível de interesse pelas Olimpíadas.

A pesquisa é realizada online com universo de estudo representativo da população de internautas brasileiros. A amostra contempla dois mil entrevistados com mais de 18 anos nas cinco regiões geográficas (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Esses dados fazem parte do Sponsorlink, maior pesquisa do mercado focada em marketing esportivo e patrocínios no Brasil, desenvolvida pelo Ibope Repucom.

É utilizada por clubes, agências e patrocinadores para definir estratégias de marketing esportivo, pois mapeia o perfil, os hábitos de consumo de mídia e o comportamento de compra dos fãs de esportes, além da aceitação do público a marcas.

— Os dados mostram que o potencial comercial do esporte olímpico vai além da visibilidade — declara Muryel Methner, diretora comercial do Ibope: — O fã valoriza as marcas que investem no esporte: 68% estão dispostos a experimentar produtos e serviços de patrocinadores de atletas ou equipes que admiram, e 81% reconhecem que esse investimento é fundamental para o sucesso do esporte. É um cenário que reforça o patrocínio esportivo como uma ferramenta de conexão efetiva entre marcas e consumidores.

Para Jorge Bichara, diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, o consumo do esporte olímpico mudou neste período. Ele também acredita que a base de fãs, o público que acompanha modalidades esportivas, cresceu:

— Claro que existe um público médio consolidado e um público grande flutuante. Acho que o público médio cresceu e se consolidou como apreciador. O fã da ginástica ou do vôlei, por exemplo, gosta, assiste e se mantém conectado. Não acontece de quatro em quatro anos. Estamos celebrando dez anos da Rio-2016 mas também estamos a dois anos de LA-2028. E o público acompanha essa caminhada.

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