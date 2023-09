Dez craques que ainda estão sem time; veja a lista

A- A+

No dia do fechamento da janela de transferências, ainda há vários nomes importantes do cenário internacional que não conseguiram encontrar um time. São jogadores que poderiam ingressar em grandes clubes, passando a ser uma opção interessante e barata. Ligas como a da Arábia Saudita também podem tentar fechar com esses atletas.

Confira a lista:

Jerome Boateng

Última equipe: Lyon

Juan Mata

Última equipe: Galatasaray

Karim Bellaribi

Última equipe: Bayer Leverkusen

Jesse Lingard

Última equipe: Nottingham Forest

Papu Gómez

Última equipe: Sevilla

Moussa Marega

Últim equipe: Al Hilal

Stevan Jovetic

Última equipe: Hertha Berlín

David De Gea

Última equipe: Manchester United

Eden Hazard

Última equipe: Real Madrid

Sergio Ramos

Última equipe: PSG

