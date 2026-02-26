A- A+

Famosos Dez suítes e vista para o mar: como é a mansão de Neymar e Bruna Biancardi, de R$ 50 milhões De acordo com o antigo dono, em entrevista à publicação, o imóvel conta com dez suítes e três lavabos, distribuídos em três andares

Ninguém pode dizer que Neymar e Bruna Biancardi não estejam vivendo felizes.



Nas redes sociais, o jogador, que tem um histórico de muitas polêmicas, costuma aparecer em momentos em família com as filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 7 meses frutos do relacionamento com a influencer.



E o cenário desta nova fase do atacante do Santos é nada mais nada menos que uma luxuosa mansão, localizada em um morro na cidade litorânea, de frente para o mar.





Mansão onde moram Neymar e Bruna Biancardi, em Santos (SP) Foto: Reprodução/Instagram

Na verdade, o jogador tem duas residências no local, um condomínio de alto padrão situado no morro Santa Terezinha. A soma dos terrenos varia entre 2.500 e 3.000 m² e eles ocupam uma área elevada, o que garante a vista para o mar a partir de diferentes pontos da casa inclusive, das salas e dos quartos. O valor alcançado na negociação pelo espaço é equivalente ao luxo: R$ 50 milhões, de acordo com fontes do gshow.





De acordo com o antigo dono, em entrevista à publicação, o imóvel conta com dez suítes e três lavabos, distribuídos em três andares. Somadas, as casas contam com 20 vagas na garagem. A residência principal conta ainda com subsolo e terraço, ampliando os espaços de convivência.





Entre os ambientes de lazer estão academia equipada, brinquedoteca, piscina de borda infinita, adega de grandes proporções, sala de cinema para até oito pessoas e um spa. A casa também possui várias salas e cozinhas distribuídas pelos andares, além de quartos e escritórios voltados para a área externa.

