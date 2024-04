Di María muda os planos e desiste de voltar ao Rosário Central após sofrer ameaças

A- A+

As ameaças sofridas pela família de Di María após o jogador manifestar o desejo de encerrar a carreira no Rosário Central devem manter o atacante longe da Argentina por um bom tempo. Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o jogador está inclinado a renovar o contrato com o clube português.



Impressionado com as mensagens em tom de intimidação feitas por "narcoterroristas" que moram na cidade, o atacante pode permanecer na Europa ou ainda estudar outras ofertas para o futuro.



Natural de Rosário, o jogador de 36 anos disse ter o interesse de encerrar a trajetória no clube que o revelou. O índice de violência que vem tornando a cidade de Rosário como uma das mais perigosas da Argentina, no entanto, fez o atleta mudar de ideia



De acordo com a mídia local, logo após Di María anunciar a possibilidade de retorno, uma placa foi deixada em um carro estacionado em frente a um empreendimento privado onde o atleta costuma se hospedar com uma mensagem.



"Diga ao seu filho Angel para não voltar para Rosário porque mataremos um membro da família". A ameaça chegou a citar o governador da província, Maximiliano Pularo. "Nem mesmo Pullaro vai salvá-los. Não deixamos notas de papel. Deixamos balas e pessoas mortas para trás."

Leia também • Messi abre o jogo sobre Barcelona, PSG, Argentina e aposentadoria: "Sou muito autocrítico" • Neymar afirma que vai jogar o Brasileirão de 2025 no Santos, diz site A polícia ainda não descobriu o que motivou a ameaça ao jogador e sua família, mas vem trabalhando com diversas linhas de investigação para conseguir chegar aos autores da intimidação.



Caso não entre em acordo com o Benfica, Di María tem ainda ofertas para jogar na Arábia Saudita e também nos Estados Unidos Em alta, ele foi convocado para os dois amistosos da seleção argentina no período da Data Fifa.



