Futebol Internacional Di Maria não esconde seu ódio contra o Manchester United: "Estou pouco me f*"; entenda o caso Equipe inglesa acreditou estar no rumo certo ao trazer argentino, vindo do Real Madrid, em 2014

Em entrevista ao Libero no TyC Sports, o argentino Di Maria criticou as constantes referências que os torcedores faziam à camisa 7. O atacante disse: "Eu estou pouco me f* para a 7 do Manchester United. No começo eles conversaram muito comigo sobre isso... era apenas uma camisa."

Di Maria, inicialmente celebrado ao chegar à Premier League, tornou-se uma aquisição problemática para o Manchester United, que desembolsou um recorde de 59,7 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 370,2 milhões pela cotação atual) pelo jogador argentino em 2014.

O argentino teve um bom começo na Inglaterra, registrando três gols e 10 assistências em 22 partidas. Entretanto, a relação entre ele e o clube se deteriorou rapidamente.

Di Maria e sua esposa, Jorgelina Cardoso, enfrentaram dificuldades para se adaptar à vida na Inglaterra. A companheira do argentino criticou publicamente a comida e descreveu o país de forma negativa. Diante disso, o jogador logo começou a buscar um retorno à Europa, o que se concretizou quando o Paris Saint-Germain-FRA ofereceu uma saída de Old Trafford apenas um ano após sua chegada.

Curiosamente, a impopularidade de Di Maria persistiu entre os torcedores do Manchester United mesmo após sua saída. O jogador frequentemente criticava o clube e seu ex-técnico, Louis van Gaal, inclusive minimizando a importância do número 7 da camisa.

Um ex-companheiro de Di Maria no PSG, Marcin Bulka, sugeriu que o ressentimento persistia. Bulka mencionou que Di Maria "ativamente odeia o Manchester United" devido à sua experiência frustrante na Inglaterra e evita qualquer cobertura relacionada ao clube.

Não surpreendentemente, Di Maria foi recebido com vaias quando enfrentou o United após sua transferência de 45 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 279,2 milhões pela cotação atual) para o Paris Saint-Germain, clube onde permaneceu pelos próximos sete anos.

