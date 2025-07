A- A+

Futebol Di María vai às lágrimas em apresentação no Rosario Central: 'É algo muito lindo' Craque argentino retornou ao clube que o revelou e ganhou bonita homenagem em vídeo

Jogador histórico do futebol argentino, Angel Di María está de volta a onde tudo começou. Apresentado no Rosario Central, clube que o revelou, nesta segunda-feira (07), o jogador foi às lágrimas.

O momento aconteceu após o clube exibir um vídeo em homenagem ao jogador, que relembrava as andanças de Ángel, ainda criança, pela cidade de Rosario em uma bicicleta. Bem como suas idas ao Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central.

"É algo muito lindo, que sonhava fazia tempo. Quis voltar antes, mas não foi possível. Mas já foi. Hoje estou aqui, feliz com minha família. Era o que desejava, jogar outra vez no Central, estar outra vez no Gigante", comentou o jogador.

Di María se despediu do Benfica na Copa do Mundo de Clubes. Aos 37 anos, realizou um sonho que vinha sendo impedido, anos antes, por ameaças violentas.

"Estou orgulhoso de tudo que fiz, mas para mim isso é maior que tudo. Voltar à minha casa depois de tanto tempo, tantos anos... sinceramente, é algo muito especial".

