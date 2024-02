A- A+

Futebol Dia de estreia no Nordestão: Náutico recebe Botafogo-PB, nos Aflitos Pelo competição, a vitória mais recente do Náutico diante do Botafogo-PB foi em 2018, por 1x0, na Arena de Pernambuco

O Náutico ainda não sabe o que é perder no Campeonato Pernambucano. Vice-líder da competição, com 14 pontos, o clube está praticamente assegurado no mata-mata, com boas chances de terminar entre as duas primeiras posições que garantem lugar direto na semifinal. No primeiro clássico do ano, um triunfo por 2x1 na casa do rival. De fato, o momento no Estadual é bom. Acontece que tudo isso “zera” a partir do momento em que o Timbu entrar em campo pelo outro compromisso que tem no primeiro semestre: a Copa do Nordeste. Novo torneio, mas com a expectativa de uma repetição da boa fase. Neste sábado (3), os alvirrubros recebem o Botafogo-PB, nos Aflitos.





Presente no Grupo B da Copa do Nordeste, ao lado de ABC, Altos-PI, Bahia, Fortaleza, Itabaiana-SE, Juazeirense-BA e Treze, o Náutico vai enfrentar as equipes do bloco A no Regional. Além dos paraibanos, os duelos serão perante América-RN, CRB, Ceará, Maranhão, River-PI, Sport e Vitória.



Pelo Nordestão, a vitória mais recente do Náutico diante do Botafogo-PB foi em 2018, por 1x0, na Arena de Pernambuco. De lá para cá, pela competição, foram duas derrotas, ambas por 2x1, em 2019 e 2020, e um empate em 1x1, em 2022. Nesse último, porém, o Timbu levou a melhor nas penalidades, pelas quartas de final da competição.



“O Botafogo-PB é um time de tradição. Já joguei pelo Sport na Copa do Nordeste e tenho experiência. Cada time se prepara melhor a cada ano, mas estamos bem fisicamente e coletivamente, evoluindo muito. Chegamos bem, mesmo com o cansaço dos jogos seguidos. O treinador tem muitos jogadores à disposição para trocar também. Estamos bem (para a estreia)”, afirmou o atacante Ray Vanegas.

“É uma equipe difícil, que fez uma reformulação. Ele estão querendo a vitória também, mas, dentro de casa, temos que nos impor”, declarou o lateral-direito Arnaldo.



Para o confronto, o técnico Allan Aal deixou claro que a escolha pela formação da equipe titular vai passar pela condições físicas, citando a recente maratona de jogos do clube na temporada.



“As tomadas de decisões são coletivas. Passa pelo departamento médico, fisiologia, preparação física e atletas. É óbvio que em algumas posições, pelo desgaste que tem, a recuperação pode não ser completa, mas a gente está bem servido em praticamente todas as posições, podendo iniciar ou fazer a diferença no decorrer da partida”, declarou.



“Não sou de poupar atleta e acho que a gente está preparado para enfrentar uma maratona de jogos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a segurança de tomar decisão em conjunto valorizando o grupo, independentemente de quem inicia e termina a partida”, completou.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Danilo Belão (Arnaldo), Robson Reis, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior e Patrick Allan; Leandro Barcia, Ray Vanegas e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

Botafogo-PB

Dalton, Igor Souza, Bruno Cardoso, Wendel Lomar e Rafael Furlan; Rodrigo, Bruno Leite, Erick e Jean Silva (Juan Xavier); Dudu e Gabriel Rosseto (Pipico). Técnico: Cristian de Souza.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira. Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo e Maria de Fatima Mendonca da Trindade

Transmissão: SBT (TV aberta) e Nosso Futebol (streaming)

