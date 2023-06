A- A+

Futebol Dia de reencontros: Diante do Amazonas, Náutico terá pela frente Sassá e Jimenez Atacante de 29 anos é o destaque da equipe amazonense na competição, com 11 gols em nove jogos; volante foi campeão pelo Timbu na Série C 2019

O Amazonas, adversário do Náutico desta quarta (28), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, tem dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra. Um deles é o atual artilheiro da competição.

O primeiro é o volante Jimenez, de 30 anos, que jogou na equipe entre os anos de 2018 e 2019, integrando o elenco que foi campeão da Série C há quatro anos.

Outro nome que já vestiu a camisa do Náutico é o atacante Sassá, de 29 anos. O atleta passou pelo Timbu em 2014, marcando nove gols em 22 jogos. Na atual Série C, pelo clube amazonense, o atleta tem 11 bolas na rede em nove partidas, sendo artilheiro do torneio.

Os números de Sassá superam os goleadores da Série B (Vagner Love, do Sport) e Série A (Tiquinho Soares, do Botafogo). O atacante rubro-negro tem nove gols em 11 partidas. O do Fogão fez 10 em 11 compromissos.

