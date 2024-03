A- A+

Pedestrianismo Dia Mundial da Saúde: MV promove corrida solidária nas ruas do Recife Multinacional realizará o evento "Saúde em Movimento", que contará com um percurso de cinco quilômetros pelas ruas do Centro e Bairro do Recife

Multinacional com sede em Recife e que impulsiona a transformação digital no setor, a MV promove no dia 7 de abril a I Corrida Saúde em Movimento, um evento para promoção do bem-estar da população e em alusão ao Dia Mundial da Saúde.

A corrida deve reunir cerca de 500 corredores em um percurso único de 5 km, que compreenderá as ruas do Centro e do Bairro do Recife. A largada acontecerá às 6h, na Rua da Aurora, em frente ao Ginásio Pernambucano, com trajeto passando pela Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Cais do Apolo e retorno no cruzamento com a Avenida Rio Branco, em frente ao Banco do Brasil.

A volta passará novamente pelo Cais do Apolo, Avenida Militar e Ponte do Limoeiro, retornando para a Rua da Aurora onde acontece a chegada no mesmo local do início da corrida.

O ingresso para a corrida custa R$ 35 e 1kg de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição de caridade. Os kits para a corrida contarão com uma camisa do evento e o número de peito. As informações sobre a entrega serão comunicadas via e-mail a partir da inscrição.

“A MV tem um compromisso com toda a população no cuidado com a saúde através da tecnologia. Desta vez, trazemos a primeira edição da corrida para envolver ainda mais a comunidade e promover o bem-estar, além de beneficiar uma instituição com os alimentos doados pelos atletas”, afirma Paulo Magnus, CEO da MV.

O Dia Mundial da Saúde é comemorado todo 7 de abril. Criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a data serve para reforçar a conscientização sobre o bem-estar da população através de ações e de informações essenciais para o cuidado.

As inscrições para a I Corrida Saúde em Movimento podem ser feitas através deste link.

