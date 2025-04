A- A+

Patins Dia Mundial do Patinador é celebrado com evento de patinação no Bairro do Recife, neste domingo (13) Concentração do evento acontece às 15h, ao lado do Museu Cais do Sertão

O Dia Mundial do Patinador é celebrado na próxima segunda-feira, dia 14 de abril. Para comemorar a data, no domingo (13), será realizado um evento de patinação no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A concentração do evento acontece às 15h, ao lado do museu Cais do Sertão. A iniciativa é organizada por Emerson ‘Raio’, jogador de Futebol de Patins da seleção brasileira e líder da comunidade Patins Recife Pe.

Cerca de 300 pessoas já estão confirmadas no encontro, que também deve reunir pessoas de outros estados.

“Esse movimento acontece no mundo todo, e acreditamos que o Brasil vai ser um dos maiores movimentos do mundo, porque várias capitais também estão fazendo esse encontro. Temos cerca de 300 pessoas confirmadas, fora as pessoas de outros estados também. É um dia de muita celebração para os patinadores, desde os iniciantes até os avançados", destacou Emerson.

“Hoje, o patins não é só visto como uma diversão ou uma brincadeira, mas a gente vê ele como um estilo de vida, seja como deslocamento, exercício e até para melhorar na saúde mental”, finalizou.

Além do evento, serão realizados sorteios de brindes entre os patinadores. Dentre os prêmios estão um pacote de cinco aulas personalizadas de patins, um kit de seis rodas HD Inline (patins) e camisas personalizadas.

Para participar é necessário levar o seu patins e os equipamentos de proteção.

O evento conta com o apoio do Recentro e da Secretaria de Esportes do Recife, além da CTTU.

