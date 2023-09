A- A+

Seleção Brasileira Diante da Bolívia, Neymar pode superar Pelé como maior artilheiro da Seleção Camisa 10 da atual geração está empatado com o Rei com 77 gols

Os torcedores que comparecerem ao Mangueirão na noite desta sexta-feira, para acompanhar Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, podem presenciar um feito histórico no futebol brasileiro. Isso porque Neymar está a apenas um gol de superar Pelé e se isolar como o maior artilheiro da história da Seleção. O atual camisa 10 do Brasil está empatado com o Rei com 77 gols.

“Eu acho que essa marca significa muita coisa. O Pelé, para todos nós aqui, é unanimidade que ele é o Rei do Futebol. Imagina você superar alguém como ele. É algo que você nunca vai imaginar na sua vida. Eu posso responder que eu vou superar. Mas a sensação eu só vou te responder depois. Como estou empatado, por enquanto, vou ficar quieto”, brincou Neymar.

“Com certeza será motivo de muita felicidade, muito orgulho. Só de chegar aqui já estou muito feliz. Ninguém chega no topo sozinho, você precisa de ajuda de muita gente, por mais que você seja talentoso. Até mesmo no tênis, que você joga sozinho, você precisa de um treinador, de alguém que te incentive, que banque suas viagens. Na vida você nunca estará sozinho, Então, se eu fizer um gol amanhã, sei que vou alcançar uma marca única, e esse gol será dedicado a todas as pessoas que me ajudaram”, continuou.

Foi em Belém, em 2011, que Neymar balançou as redes pela Seleção em solo nacional pela primeira vez na sua carreira. Na ocasião, o Brasil ficou com a taça do Superclássico das Américas contra a Argentina. Agora, podendo ultrapassar a marca de Pelé na cidade, o astro do Al Hilal ressaltou o carinho que tem recebido na capital paraense.

"Tem tudo para ser um dia histórico, pelo carinho, pelos jogos que já joguei aqui com a Seleção. Espero, sim, que aqui seja o palco de um gol histórico, porque do jeito que me trataram, da forma que me receberam, foi muito lindo. Espero poder retribuir deixando Belém como uma cidade histórica do gol com o qual eu superei o Pelé", concluiu.

