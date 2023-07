A- A+

Futebol Diante de adversário em crise, Náutico prega "pés no chão" para se manter no G8 Timbu é o quinto colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, próximo de garantir lugar no quadrangular

Derrota em clássico e presença na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Após tropeçar por 1x0 para o Paysandu, no Mangueirão, na rodada anterior, o Remo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitórias, aumentando a pressão no clube. A fase é delicada, com a equipe na 17ª posição, com 13 pontos, mas passa longe de deixar o Náutico, adversário dos paraenses neste domingo (23), nos Aflitos, esperando vida fácil.



“Assisti ao jogo contra o Paysandu. Já trabalhei com o treinador (Ricardo Catalá). É um time que gosta de propor o jogo, ter a bola. Está na zona de rebaixamento, mas é um adversário qualificado. Será uma partida difícil. Precisamos ter atenção aos detalhes para não sermos surpreendidos dentro de casa”, afirmou o zagueiro Odivan.





O Náutico é o atual quinto colocado, com 22 pontos, apenas três abaixo do Operário-PR, na liderança do torneio, com 25. Mesmo crescendo na reta final, o defensor prega cautela.



“Precisamos continuar construindo, produzindo, porque não está fácil. Todos os times estão pontuando e precisamos continuar na mesma pegada para não sair do G4. Pés no chão porque não tem algo garantido”, frisou.

