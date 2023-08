A- A+

Futebol Diante de maior jejum de vitórias no ano, Náutico liga alerta na reta final da Série C Timbu está cinco partidas sem vencer e, nos últimos dois jogos, não conseguiu segurar a vantagem inicial no placar

No momento em que mais precisa vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico também vive a fase de maior jejum de triunfos em 2023. Já são cinco jogos sem ganhar, sendo quatro empates e uma derrota. A queda de rendimento é nítida, assim como a necessidade de recuperação para não sair de forma precoce do torneio.

Até então, o maior período sem vitórias do Náutico na temporada era de apenas três partidas, também na Série C. Sequência que começou nos empates em 2x2 e 1x1 contra Confiança e Botafogo-PB, respectivamente. Em seguida, veio a única derrota do Timbu nos Aflitos, por 1x0, para o Amazonas. A série negativa foi quebrada com o triunfo por 1x0, em casa, perante o Altos.

Nos dois jogos recentes, o Náutico teve a oportunidade de encerrar a série sem vitórias. Abriu o placar em ambas, mas tomou a virada, na derrota por 4x2 para o Paysandu, na Curuzu, e cedeu o empate perante o Brusque, em 2x2, no Augusto Bauer.

Para o zagueiro Richardson, um dos desafios do Náutico no sábado (26), diante do São Bernardo-SP, nos Aflitos, é o de controlar o nervosismo. "Essa ansiedade é algo que todos irão sentir. Todos que estarão ali no estádio vão sentir um pouco. Mas, como somos profissionais, temos de saber lidar. A força do torcedor é muito importante para a gente. Desde já, a gente faz esse convite para que eles compareçam. Eles são nosso 12º jogador. Quando os Aflitos está lotado é difícil ganhar da gente", afirmou.

O defensor também citou que prevê uma postura mais retraída do time paulista. "Eu acredito que eles vão vir fechados por estarem jogando pelo empate. Teremos de ter cautela, trabalhar um pouco mais a bola, fazer a linha deles balançarem para entrarmos na defesa e concluir em gol. Espero que a torcida entenda isso, nos apoiando e nos incentivando para que a gente consiga se classificar. O ano não vai acabar no sábado. Acredito que iremos passar e, se Deus quiser, no quadrangular final, brigar pelo acesso", apontou.

Cálculos para o acesso

O Náutico, nono colocado, com 26 pontos, precisa de uma vitória simples diante do São Bernardo, oitavo, com 28, para avançar à próxima fase. Na melhor das hipóteses, o Timbu pode terminar em sexto lugar. Caso isso aconteça, a equipe enfrentaria em uma das chaves do quadrangular o segundo, o terceiro e o sétimo colocados do turno. Ficando em oitavo, terá pela frente o líder, o quarto e o quinto.

