Futebol Diante de sequência dura, Dado não descarta modificações no time titular do Náutico Timbu iniciou sequência de quatro jogos em 10 dias diante do Vitória, no triunfo por 3x2, pela Copa do Nordeste; próximos desafios serão contra Fortaleza, São Bernardo/SP e Sport

Quatro jogos em 10 dias. A sequência do Náutico, com compromissos pelas Copas do Brasil e do Nordeste, começou na última quinta (26), no triunfo alvirrubro por 3x2 perante o Vitória, no Barradão. Pela frente, os pernambucanos ainda terão partidas contra Fortaleza, no domingo (26), no Presidente Vargas, pelo Nordestão, e contra São Bernardo/SP, no dia 1º de março, no Primeiro de Maio, na estreia da Copa do Brasil. A série fecha com o Sport, no dia 4 de março, nos Aflitos, pelo Regional.



Com muitos jogos em um curto espaço de tempo, o técnico Dado Cavalcanti indicou que deve mexer na base titular, para evitar o desgaste de atletas e colocar em campo quem estiver melhor fisicamente.





“Todo o contexto envolvendo a sequência dura de jogos está sendo avaliada cautelosamente pela comissão técnica e diretoria. Os jogadores estão alertas em relação às possibilidades de mudança de um jogo para outro porque é impossível manter a performance fazendo quatro jogos em 10 dias. Não podemos confundir jogos oficiais com amadores, de pelada, torneios de fim de semana. Existe desgaste físico e mental. Os jogadores não dormem bem, as logísticas de viagens também prejudicam muito. Não vou me precipitar em afirmar algo, mas estamos antenados às perspectivas de fazer mudanças”, declarou.



Na Copa do Nordeste, o Náutico divide a liderança do Grupo B com o Ceará, ambos com 10 pontos. Na Copa do Brasil, os pernambucanos farão a estreia perante o adversário de São Paulo, na primeira fase do mata-mata nacional.

