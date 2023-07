A- A+

NÁUTICO Diante do Altos-PI, Náutico inicia trajetória para se firmar no G8 da Série C Para o confronto, o técnico Fernando Marchiori não terá a presença do lateral-esquerdo Diego Matos

O mês de julho reserva quatro jogos para o Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Três deles nos Aflitos. A depender do desempenho alvirrubro, os próximos 31 dias podem ser decisivos para a equipe se firmar no G8 e se aproximar da classificação ao quadrangular do torneio. O primeiro desafio será nesta segunda-feira (3), contra o Altos-PI, às 20h, no Recife.

Até o meio da semana passada, o Náutico ostentava uma sequência de seis jogos sem derrotas. Bastou perder por 1x0 para o Amazonas, nos Aflitos, para o cenário mudar. Agora, somando outros dois empates anteriores, contra Confiança (2x2) e Botafogo-PB (1x1), já são três compromissos sem triunfos.

Com os resultados do fim de semana, o Náutico caiu para a 10ª colocação, com 15 pontos. Uma vitória contra os piauienses pode recolocar o clube na zona de classificação. Um novo revés, por outro lado, fará a equipe se aproximar dos rivais da parte de baixo da tabela.

Como mandante, o Náutico tem três vitórias, um empate e uma derrota, com um aproveitamento de 66,6%. Já o Altos, como visitante, tem três tropeços, um resultado de igualdade e um triunfo (26,6%).

Para o confronto, o técnico Fernando Marchiori não terá a presença do lateral-esquerdo Diego Matos, que fraturou três vértebras da coluna após sofrer uma falta dura no jogo passado. Bryan, que voltou a jogar após quase um ano parado, pode pintar entre os titulares. Outra opção seria acionar Rennan Siqueira no setor, deixando Danilo e Denilson na zaga.

Na frente, o técnico pode fazer algumas modificações nas pontas. Na derrota passada, Marchiori reclamou bastante do desempenho de Gabriel Santiago e Paul Villero. Régis Tosatti, Berguinho e Alisson Santos são as demais opções no setor.

“Faltou criatividade, ser mais incisivo e contundente (contra o Amazonas). Gabriel precisa ter mais isso. Paul Villero também. Precisamos de um ímpeto maior no último terço”, reclamou.

Na 20ª e última colocação da zona de rebaixamento da Série C, com 10 pontos, o Altos-PI pregou respeito antes do confronto diante dos pernambucanos. "O Náutico é um clube muito tradicional e tem um elenco muito forte. É um time que tem um modelo de jogo bem definido. Estamos tendo todo o cuidado necessário para que a gente possa trazer para os atletas a filosofia de jogo a jogo", afirmou o técnico Luan Carlos, que estreia no clube após a demissão de Sérgio Soares.

Ficha técnica

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Danilo, Denilson e Rennan Siqueira (Bryan); Jean Mangabeira, Souza, Eduardo e Gabriel Santiago; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Altos-PI

Rafael; Vavá, Lucas Souza, Raul e Peu; Sousa Tibiri, Diego Valderrama, Dieguinho e Lelê; Yan e Elielton. Técnico: Luan Carlos

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

Veja também

FUTEBOL Fernando Diniz, do Fluminense, é o novo treinador da Seleção Brasileira Masculina