Sport Diante do Avaí, Sport reencontra Gustavo Morínigo, técnico algoz do Leão na temporada Com o Ceará, treinador venceu o Rubro-negro duas vezes em 2023

Depois de duas boas vitórias longe do Recife, o Sport volta a atuar no Recife nesta quarta-feira (7). O Leão vai receber o Avaí, às 19h, pela 11ª rodada da Série B, e pela frente terá um algoz do clube na atual temporada: o técnico do clube catarinense, Gustavo Morínigo.

Esta será a terceira vez que o Rubro-negro pernambucano irá encarar um time dirigido pelo técnico paraguaio em 2023. Nas outras duas ocasiões, o treinador foi responsável por dirigir o Ceará, e venceu o Sport duas vezes na Copa do Nordeste. Na primeira fase, vitória por 3x2, e no primeiro jogo da final, 2x1 para o Vozão. No duelo decisivo, que garantiu a taça para o Alvinegro, o clube cearense já era comandado por Eduardo Barroca.

As derrotas para o Ceará de Morínigo significam 50% dos resultados negativos do Sport na temporada. Além dos tropeços para o rival cearense, o time da Ilha do Retiro só foi batido em outras duas oportunidades. Pelo confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo por 2x0, na Ilha. Já pela Série B, não conseguiu arrancar pontos do Criciúma, no Heriberto Hülse. O time catarinense venceu por 1x0.

Diferente das outras vezes que enfrentou o Sport no ano, Morínigo não vive bom momento pelo Avaí. Desde que desembarcou em Florianópolis, em meados de maio, o treinador ainda não conseguiu um resultado positivo pelo Leão da Ressacada. Em quatro jogos com o técnico, o Avaí perdeu dois e empatou outros dois. Com oito pontos, a equipe catarinense ocupa a zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

