Diante do Brusque, Sport defende tabu de 11 anos contra times catarinenses como mandante

Com a semana livre para trabalhar, o Sport segue em reta final de preparação para voltar a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (11), às 17h, o Leão recebe o Brusque, pela quarta rodada, na Arena de Pernambuco. Com a possibilidade de fechar a rodada na liderança da competição, o time pernambucano defende um tabu contra o adversário: o de não perder para equipes catarinenses, quando mandante, pela Segundona, há 11 anos.

Esta será apenas a segunda vez que o Sport encara o Brusque, em Pernambuco. Pela Série B de 2022, os times empataram em 0x0, na Ilha do Retiro. Porém, além do time quadricolor, o Leão já encarou outros cinco clubes de Santa Catarina pela Segunda Divisão, somando um retrospecto bastante positivo.

Desde 2006, quando a competição passou a ser disputada no formato dos pontos corridos, o Sport entrou em campo 15 vezes, como mandante, para enfrentar equipes catarinenses. No total, são nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 71,1% dos pontos disputados. Foram quatro confrontos diante do Criciúma, três contra Avaí, Chapecoense e Figueirense, além de perante Joinville e Brusque - este já citado acima.

O único revés rubro-negro aconteceu em 2013. Na oportunidade, o Leão acabou sendo derrotado pela Chapecoense, por 2x1, na Ilha do Retiro. Neste ano, inclusive, as duas equipes acabaram conseguindo o acesso à Série A. Enquanto o Verdão fechou o campeonato na vice-liderança, com 72 pontos, atrás do Palmeiras (79), o Leão encerrou sua participação na terceira colocação, com 63 pontos acumulados. O Figueirense (60), fechou o G-4 naquele ano.

Nesta edição da Série B, além do Brusque, outros catarinenses no caminho do Sport são Avaí e Chapecoense. Com o Rubro-negro na condição de mandante, os confrontos acontecem pela 6ª e 36ª rodada, respectivamente. Enquanto o duelo com os avaianos está marcado para o próximo dia 18, o encontro com a Chape está previsto para ocorrer em meados de novembro.

Com nove pontos, o Sport segue com 100% de aproveitamento na Série B, após três rodadas disputadas. O Leão é o atual vice-líder da competição, com nove pontos, a mesma do Santos. Os paulistas, porém, levam vantagem no saldo de gols - 7x4.

Jogos entre Sport e catarinenses desde 2006, pela Série B, no Recife

2006

Sport 2x0 Avaí

2010

Sport 2x1 Figueirense

2011

Sport 0x0 Criciúma

2013

Sport 2x0 Avaí

Sport 1x2 Chapecoense

Sport 1x0 Figueirense

Sport 3x2 Joinville



2019

Sport 0x0 Figueirense

Sport 1x0 Criciúma



2022

Sport 0x0 Brusque

Sport 1x1 Criciúma

Sport 1x0 Chapecoense



2023

Sport 2x1 Avaí

Sport 3x3 Criciúma

Sport 2x1 Chapecoense

