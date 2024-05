A- A+

Sport Diante do Brusque, Sport pode igualar melhor marca do clube na era dos pontos corridos Leão soma três vitórias seguidas, feito que só tinha conseguido em 2006

Dezoito anos. Este era o tempo que o Sport não tinha um início tão bom de Campeonato Brasileiro, seja da Série A ou B, com três vitórias consecutivas. Aliás, para deixar o torcedor rubro-negro ainda mais empolgado com o começo de competição do clube, na última vez da façanha, em 2006, o Leão da Ilha do Retiro conseguiu o objetivo principal, que era retornar à elite do futebol nacional, ao ser vice-campeão daquela Segundona, ficando atrás apenas do Atlético-MG.

Na época, o Sport emplacou quatro vitórias seguidas no certame, a melhor marca da história do clube na era dos pontos corridos. Feito que o time comandado por Mariano Soso vai poder repetir no próximo final de semana. No sábado, o Sport recebe o Brusque, às 17h, na Arena de Pernambuco. Palco em que o Leão só perdeu apenas uma vez em 2024 - para o Retrô, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano -. No mais, em outros 13 jogos em São Lourenço da Mata, são oito triunfos e cinco empates.

Falando especificamente da Segunda Divisão, em 2011 e no ano passado, o Sport também teve bons começos de campeonato. Nas duas ocasiões, o Leão somou duas vitórias e um empate. Porém, apenas na edição de 13 anos atrás, a equipe pernambucana celebrou o acesso. Em 2023, vale lembrar, o Rubro-negro viu os jogos das duas primeiras rodadas serem adiados, e a estreia na competição aconteceu perante o Novorizontino, em São Paulo, onde empatou em 0x0, em partida válida pela terceira rodada.

Já em 2013 e 2019, anos em que subiu de divisão, o Sport não teve números tão animadores no 'start' da Segundona. Há 11 anos, o Leão somou uma vitória e duas derrotas, em três rodadas. Seis anos depois, sob o comando de Guto Ferreira, o time vice-campeão conquistou três empates seguidos nos três primeiros compromissos.

Técnico vê time em evolução

Com o Sport na liderança da Série B, pelo menos até o Santos entrar em campo, nesta segunda-feira (6), diante do Guarani, o técnico Mariano Soso não esconde a alegria pelo bom momento da equipe. Contudo, o argentino deixa claro que o time ainda está em processo de evolução. "A caminhada é longa, mas está dando certo, e acho que com passos sólidos. O nosso modelo de jogo está continuamente em evolução, em desenvolvimento, mas temos que solidificar", contou o treinador, depois da vitória sobre o Coritiba.

Desempenho como visitante

Apesar de ter batido na trave em 2022 e 2023, o desempenho do Sport no quesito visitante esteve longe de ser dos melhores. Há dois anos, por exemplo, em 19 jogos feitos longe do Recife, o Leão conseguiu apenas dois resultados positivos. Já na temporada passada, com Enderson Moreira, foram quatro triunfos ao todo fora do Estado. Os dados contribuíram para que a equipe pernambucana não conseguisse o acesso nas duas oportunidades. Na atual edição da Série B, dos três jogos realizados até o momento, dois aconteceram nas casas dos adversários: vitórias sobre Amazonas e Coritiba, respectivamente.

Veja também

Série D No apagar das luzes, Retrô vence Juazeirense e celebra primeira vitória na Série D