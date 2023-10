Diante do Ceará, Sport tentará quebrar tabu que dura 19 anos

A- A+

A fase é melhor. A colocação na tabela é melhor. No entanto, um componente está contra o Sport diante do Ceará, pela próxima rodada da Série B: o retrospecto na condição de visitante. Prestes a encarar o Vozão, às 19h desta sexta-feira (27), pela 34ª rodada, o Rubro-negro não sabe o que é vencer o rival fora de casa há dez jogos. No recorte, são seis vitórias alvinegras e quatro empates.

A última vez que o Sport venceu o Ceará longe do Recife foi há 19 anos. No dia 13 de agosto de 2004, bateu o Vozão por 2x1, pela Série B daquela temporada. Ao todo, são 22 encontros no estado cearense, com 11 vitórias para os mandantes, sete empates e apenas quatro triunfos para os pernambucanos.

O duelo desta sexta será o quinto entre as duas equipes na temporada, o terceiro em Fortaleza. Nos dois anteriores, o Ceará saiu de campo vitorioso. Ambos pela Copa do Nordeste. Na primeira fase, bateu o Sport por 3x2, no Presidente Vargas. No confronto de ida da final do torneio regional, voltou a derrotar o time dirigido por Enderson Moreira, mas desta vez por 2x1.

Agora, em momentos distintos na Segundona, o Sport volta a encontrar o rival. Enquanto o time da Ilha do Retiro é o atual vice-líder com 59 pontos e está cada vez mais próximo do acesso à Série A, o Ceará cumpre tabela. Antes favorita para integrar o G-4, a equipe comandada por Vagner Mancini é apenas a 11ª colocada com 43 pontos.

A má fase do Vozão é tanta, que já são seis jogos sem sentir o gosto da vitória na Série B. São quatro reveses e dois empates, além de quatro partidas consecutivas sem marcar gols. Na condição de mandando, o aproveitamento ao longo do campeonato é de 52%, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, em 16 compromissos.

Veja também

Futebol Atleta do sub-17 do Náutico, sobrinho-neto de Ariano Suassuna recebe proposta do Cruzeiro