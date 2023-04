Diante do Cruzeiro, Souza busca gols que não fez em jogo contra os mineiros em 2012

A- A+

O jogo desta quinta (13), entre Náutico e Cruzeiro, nos Aflitos, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, será o quinto do volante Souza contra a Raposa. Um deles foi jogando pelo Palmeiras e outros três pelo Timbu, sendo o mais recente na goleada dos mineiros por 4x0, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Mas é outra partida, contudo, que traz recordações com sentimentos mistos ao jogador.



Em 2012, na primeira passagem pelo Náutico, Souza estava em campo no empate em 0x0 entre os clubes, nos Aflitos, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Timbu não ganhou, mas o atleta teve bom desempenho e quase balançou as redes por duas vezes em cobranças de falta - arma que ele utilizaria bem ao longo da temporada, marcando desta forma diante de Internacional, duas vezes, e Atlético/MG, além de anotar gols contra Ponte Preta, Coritiba, Figueirense e São Paulo.



“Eu estava bem no Náutico e depois fui ao Cruzeiro, sendo campeão brasileiro em duas oportunidades. É um clube que também tenho carinho, mas defendo o Náutico e temos um jogo importante na quinta. É um adversário difícil. Espero que os gols que não fiz antes, eu consiga fazer agora”, afirmou. Caso avance para as oitavas de final, o Náutico embolsará R$ 3,3 milhões.

Histórico na Copa do Brasil



A primeira participação do Náutico na Copa, em 1989, terminou com uma desclassificação nas oitavas de final. No ano seguinte, porém, o Timbu teve seu melhor desempenho na competição. O clube foi semifinalista, perdendo na fase para o Flamengo. O artilheiro do torneio em 1990, inclusive, foi o atacante alvirrubro Bizu, autor de sete gols.



Nos anos de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004 e 2021, o Náutico não obteve vaga na Copa do Brasil. Em 1992, 1995, 2001, 2013, 2016 e 2017, a eliminação foi na primeira fase. Em 1999, o Timbu caiu ainda na etapa preliminar, perante o rival Santa Cruz.



O Náutico foi eliminado na segunda fase nos anos de 2000, 2002, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 e 2020. Na terceira, sucumbiu em 2015. Na quarta, em 2018. O Timbu chegou até as oitavas de final em 1993, 2003, 2006, 2008, 2009 e 2011. A melhor campanha do clube no século atual foi em 2007, ficando entre os oito melhores da Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para o Figueirense.



Ao todo, o Náutico tem 100 jogos pela Copa do Brasil. Foram 45 vitórias, 24 empates e 31 derrotas.

