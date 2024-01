A- A+

Uma temporada que pode acabar em fevereiro. O segundo compromisso de um ano que pode ter no máximo 10 jogos. Fora da Copa do Brasil, sem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e eliminado na pré-Copa do Nordeste, logo na primeira partida que fez em 2024, o Santa Cruz aumentou o já existente clima de desconfiança e frustração. Natural para quem vive o pior ano de sua história. O que resta aos tricolores é depositar todas as fichas no Campeonato Pernambucano. Mais nove partidas para, no mínimo, terminar entre os seis primeiros e avançar ao mata-mata. Meta que aumenta o calendário de confrontos, permitindo à Cobra Coral sonhar com um 2025 bem melhor. O primeiro dos desafios será nesta quinta (11), contra o Maguary, no Arruda.

A eliminação nas preliminares do Nordestão abalaram o clube. No grupo, pesaram os erros do capitão Rafael Pereira, que desperdiçou uma das penalidades, e do goleiro André Luiz, que falhou nos gols e chegou a receber ameaças de morte nas redes sociais. A premiação de R$ 1,9 milhão pela participação no torneio, extremamente importante para um clube que vive aperto financeiro, não veio. Assim como uma quantidade maior de partidas no Arruda, que poderia trazer mais dinheiro oriundo das bilheterias. Ainda no vestiário, os atletas entenderam que o foco agora é em não decepcionar a torcida no Estadual.

Série D, Nordestão e Copa do Brasil

O Pernambucano 2024 será fundamental para, no ano que vem, o Santa Cruz retornar à Série D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Para jogar a quarta divisão, o Tricolor tem três cenários: ser campeão estadual, ter a melhor campanha da primeira fase ou ter a melhor colocação subsequente, considerando as fases eliminatórias. O último caso só aconteceria se Náutico ou Sport ficassem com a taça.

No Nordestão, a vaga direta só vem em caso de conquista estadual. Se Náutico ou Sport forem campeões, o Santa pode herdar um espaço na etapa preliminar. Se um clube fora do Trio de Ferro ficar com o troféu, o Tricolor terá de ser o melhor colocado na competição, com exceção do campeão, Leão e Timbu.

Para jogar a próxima Copa do Brasil, o Santa terá de chegar à final ou ser o clube eliminado na semifinal com a melhor campanha na primeira fase.“Nossa motivação é levar o clube a ter de novo um calendário nacional, fazendo um bom Pernambucano, chegando às semifinais”, afirmou o zagueiro Paulo César.

Ficha técnica



Santa Cruz

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e João Victor; Lucas Siqueira, Caio Mello, João Diogo e Matheus Melo; Pedro Bortoluzo e Thiaguinho. Técnico: Itamar Schülle.

Maguary



Rodolfo; Saturnino, Sandoval, Pedro Jorge e Rychelme; Maykon Douglas, Wandrew (Sandro Manoel) e Esquerdinha; Felipe Sales, Bruce e Ejaita Ifoni. Técnico: Sued Lima

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Transmissão: GOAT

Veja também

Futebol Náutico, Sport e Retrô em campo pela segunda fase da Copinha; confira jogos