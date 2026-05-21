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Santa Cruz Diante do Maringá, Santa Cruz busca alcançar marca inédita no ano por vaga no G8 da Série C Com dez pontos na tabela, Tricolor tem confronto direto pela 8ª rodada da Terceirona

Prestes a disputar o 20º jogo na temporada, o Santa Cruz busca emplacar uma sequência inédita em 2026. Em bom momento desde a chegada do técnico Cristian de Souza, o Tricolor pode conquistar pela primeira vez três vitórias consecutivas no ano. Para isso, terá que vencer o Maringá, neste sábado (23), no Willie Davids, pela 8ª rodada da Série C.

Por duas vezes neste ano, a Cobra Coral chegou a ficar invicta por três partidas. No entanto, não acumulou três resultados positivos. Nas três primeiras rodadas do Pernambucano, venceu Decisão e Vitória, mas ficou na igualdade com o Maguary. Já entre março e abril, emaptou com Sousa, pela Copa do Brasil, e com Floresta, pela Série C, e derrotou o Itabaiana.

Agora, depois de bater Inter de Limeira, em São Paulo, e o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco, o Tricolor busca mais um triunfo para consolidar a boa fase na Terceirona e entrar de vez na briga pela classificação à próxima fase do campeonato.

Com dez pontos, o Santa Cruz inicia a 8ª rodada na 10ª posição. A ida ao Paraná será por um confronto direto por uma vaga no G8. Isso porque, o Maringá tem dois pontos a mais que os pernambucanos na tabela e ocupa a 5ª colocação.

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