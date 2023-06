A- A+

Futebol Diante do melhor ataque do Grupo 3 da Série D, Santa redobra atenção com gols sofridos no fim Contra Potiguar e Nacional de Patos, Tricolor foi vazado nos minutos finais, desperdiçando chance de ocupar o topo da chave

Diante do Sousa, sábado (3), no Arruda, pela quinta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz precisará redobrar a atenção em dois detalhes: o poderio ofensivo dos paraibanos e a falta de atenção do elenco coral nos minutos finais dos jogos.



O Sousa marcou nove vezes em quatro jogos disputados, tendo o melhor ataque da chave. Em duas dessas partidas, a equipe saiu atrás do placar e obteve a virada, nos triunfos por 2x1 diante de Pacajus-CE e Campinense-PB. Porém, os gols saíram antes do período dos 40 minutos do segundo tempo. Etapa que tem atormentado o Santa Cruz.



O Santa Cruz é o quarto colocado, com sete pontos. Mas bem que poderia ser o líder, com 10. O Tricolor deixou de faturar três pontos por conta da falta de atenção nos minutos finais.



O primeiro caso foi diante do Potiguar-RN. Os pernambucanos empatavam em 1x1 até os 52 minutos do segundo tempo quando sofreram o gol da derrota. Poderiam ter saído do Rio Grande do Norte com um ponto na bagagem, mas voltaram zerados.



Contra o Nacional de Patos-PB, outra frustração nos acréscimos. O cronômetro já apontava a passagem dos 50 minutos quando os paraibanos conseguiram o gol de empate, decretando o 2x2. Por alguns segundos, o Santa deixou de faturar três pontos e só retornou ao Recife com um.





Os vacilos nos minutos finais foram nos jogos como visitante. Agora, porém, o Santa Cruz terá uma sequência de dois confrontos como mandante. Começando sábado (3), diante do Sousa. Na quinta (8), o compromisso é perante o Pacajus.



"Vamos para dois jogos em casa e isso faz diferença. Vamos buscar os seis pontos de qualquer jeito. A diferença de jogar (no Arruda) é fora do normal. Em todo jogo, nós temos altos e baixos, mas aqui eles (torcedores) cantam e vibram, empurrando a gente a cada minuto. Contamos com o apoio deles para fazermos uma festa linda. Unindo jogadores e torcida, temos tudo para sermos mais fortes", declarou o meia Nadson, que foca também na busca pela liderança da chave.



"Estar na liderança é sempre bom. Estamos buscando isso a cada jogo para ficar o mais alto possível na tabela, conseguindo a classificação o quanto antes, entrando no mata-mata com a confiança lá em cima. Todos querem estar em uma posição melhor para pegar um time mais inferior (na etapa seguinte)", completou.

