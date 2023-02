A- A+

Campeonato Pernambucano Diante do Salgueiro, Santa Cruz volta a vencer no Campeonato Pernambucano O estreante Felipe Gedoz fez o gol da vitória tricolor

Depois de dois empates consecutivos, o Santa Cruz voltou a vencer no Campeonato Pernambucano neste sábado (04), contra o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros. O único gol da partida foi marcado pelo estreante Felipe Gedoz.

Com o triunfo, a Cobra Coral entrou na zona de classificação para o mata-mata e chegou à terceira posição, com 11 pontos. O Carcará caiu para a quinta colocação e segue com nove pontos. O Santa volta a campo na próxima quarta (08) contra o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste. O Salgueiro só joga no sábado (11), contra o Belo Jardim.

O jogo

A dificuldade imposta pelo gramado do Cornélio de Barros fez o primeiro ficar marcado pelas ligações diretas entre ataque e defesa feitas pelas duas equipes. A melhor chance do Santa Cruz aconteceu no início da partida. Após cobrança de escanteio, Pipico cabeceou de cima para baixo e o goleiro Tanaka conseguiu espalmar.

Os dois times tiveram muita dificuldade para criar chances. O Salgueiro teve duas boas chegadas em erros do zagueiro tricolor Ítalo Melo, na saída de bola. Aos 33 minutos, Bartô roubou a bola, entrou na área, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, a bola sobrou para André, que também finalizou para fora.

O segundo tempo voltou equilibrado, como tinha sido na primeira etapa. Porém, num vacilo da defesa do Salgueiro, o Santa Cruz abriu o placar com Felipe Gedoz. O estreante só precisou de dez minutos com a camisa tricolor para deixar sua marca.

Lucas Silva recebeu um belo lançamento de Arthur Santos e saiu no mano a mano com a defesa do Carcará. O atacante teve calma e deixou de calcanhar para Gedoz, que bateu de chapa com a perna esquerda, no canto direito do goleiro.

Pouco depois do gol coral, o Salgueiro teve uma grande chance. Palominha saiu de frente com o goleiro Geaze, que conseguiu abafar o chute do atacante.

O Santa Cruz conseguiu ao longo do segundo tempo administrar bem a vantagem e manter a bola no campo de ataque, evitando a pressão dos donos da casa. O Carcará tentou no final no abafa, mas não chegou ao empate.

Ficha técnica

Salgueiro 0

César Tanaka; Marcel (Léo Ceará), Gustavo, Luis Eduardo e Wesley; Hebert, Bartô (Talisca), Gaspar (Ferrugem) e Samuel (Palominha); Juan Kelsen e André. Técnico: Marcos Tamandaré.

Santa Cruz 1

Geaze; Jadson, Ítalo Melo, Alemão e Gabriel Yanno (Tharlles); João Erick, Arthur Santos, Anderson Paulista (Felipe Gedoz) e Ariel (Deyvid); Pipico (Gabriel Cardoso) e Lucas Silva (Gabriel Popó). Técnico: Ranielle Ribeiro.

Estádio: Cornélio de Barros (Salgueiro/PE)

Árbitro: José Woshington da Silva

Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Gilberto Freire de Farias

Gols: Felipe Gedoz (10’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: Bartô (Salgueiro); Denilton (Salgueiro); Ferrugem (Salgueiro); Ariel (Santa Cruz)



Veja também

tênis Brasil vence nas duplas e supera China nos Playoffs da Copa Davis