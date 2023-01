A- A+

Sport Diante do Salgueiro, Sport inicia maratona de dez jogos em um mês sem "abrir mão de nenhum jogo" A sequência terá jogos do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste, com os clássicos contra Náutico e Santa Cruz

Após mais de um mês de pré-temporada, o Sport iniciou as disputas pelo Campeonato Pernambucano na última semana e os jogos pelo Estadual irão se somar ao início da Copa do Nordeste, no próximo sábado (21).

Nesta terça (17), o Leão da Ilha vai encarar o Salgueiro, no sertão pernambucano. No fim de semana, dentro de casa, inicia a Copa do Nordeste contra o ABC.

Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Petrolina, o técnico Enderson Moreira afirmou que o Sport "não pode abrir mão de nenhum jogo", porém vai avaliar o nível de recuperação dos jogadores pensando na Copa do Nordeste.

“Tudo que a gente falar pode ser muito prematuro. Vamos avaliar. Não gosto do termo “poupar” jogador. O atleta só vai começar o jogo se ele realmente não apresentar um nível de recuperação adequado”, disse o treinador.

Até o dia 17 de fevereiro, o Sport terá uma maratona de dez jogos. A partir do confronto diante do Salgueiro até o clássico das multidões, contra o Santa Cruz, serão poucas oportunidades de treinamento.

“A gente trabalha muito com a questão dos vídeos. Mostrar aos atletas as análises, o que pode ser melhor. Eles já sabem muito o que é para fazer”, falou Enderson sobre a falta de tempo para treinar.

Dez próximos jogos do Sport:

Salgueiro x Sport (17/01) - Campeonato Pernambucano

Sport x ABC (21/01) - Copa do Nordeste

Sport x Belo Jardim (24/01) - Campeonato Pernambucano

Sport x Retrô (28/01) - Campeonato Pernambucano

Porto x Sport (02/02) - Campeonato Pernambucano

Campinense x Sport (05/02) - Copa do Nordeste

Sport x Afogados (08/02) - Campeonato Pernambucano

Náutico x Sport (11/02) - Campeonato Pernambucano

Ceará x Sport (14/02) - Copa do Nordeste

Sport x Santa Cruz (17/02) - Copa do Nordeste

