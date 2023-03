Diante do Vila, Dado vê "sarrafo mais alto" para o Náutico na Copa do Brasil

A- A+

Pelo momento dos dois clubes, o Náutico não era considerado o favorito no duelo diante do São Bernardo/SP, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Timbu foi lá em São Paulo, venceu, avançou na competição e faturou R$ 900 mil. Agora, mesmo diante de um adversário de divisão superior, na Série B, os pernambucanos (Série C) terão um confronto menos desigual perante o Vila Nova/GO, quinta (9), às 19h, pela segunda fase. Equilíbrio gerado por atuar em casa, nos Aflitos, além do desafiante chegar frustrado após eliminação no Campeonato Goiano. Ainda assim, o técnico Dado Cavalcanti vê a nova missão como ainda mais difícil que a anterior.





“Não é discurso vazio. Se o jogo da primeira fase da Copa do Brasil era o mais importante do ano, o que posso dizer do segundo? O sarrafo aumenta. Poderíamos ter passado de fase na partida anterior com um empate. Desta vez, não. Só passamos se vencermos. O empate leva aos pênaltis. O grau de complexidade é um pouco diferente. Temos que jogar, ter desenvoltura ofensiva”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.



Sobre os goianos, o treinador alvirrubro destacou o poder defensivo como um dos obstáculos que o Náutico precisará superar para permanecer vivo no mata-mata nacional.



“Enfrentaremos um adversário que se defende bem. Tem 15 jogos no ano, com sete gols tomados. Menos de 0,5 por jogo. É pouco. Tem um sistema defensivo forte, se defende bem coletivamente. Precisamos elevar nosso nível de jogo para vencermos. Precisamos de equilíbrio. O jogo pode ter conotações dramáticas no final. Precisamos começar com 11 e terminar com 11. Isso faz uma diferença grande. Vamos nos preparar mentalmente para vencer o adversário”, apontou.



No Vila Nova, o Náutico encontrará um elenco recheados de peças experientes, ponto também alertado por Dado. “Enfrentaremos um time maduro. Tem vários jogadores que já trabalharam comigo. Conheço bem a equipe, como Ralf, Donato, Marlone, Diego Renan, atletas bem vividos no futebol. Vanderlei, que foi meu atleta. Mas também temos os nossos experientes e nossa molecada, com correria para cima dos adversários”, frisou.

Em caso de classificação à terceira fase, o Náutico embolsará R$ 2,1 milhões.

