Polêmica Diario Olé brinca com boneco gigante de Pelé na final do Pernambucano; torcedores repercutem Ação foi promovida na final do Estadual, no último sábado (22), no duelo entre Sport e Retrô

Antes de a bola rolar para a partida final do Campeonato Pernambucano, no último sábado (22), entre Sport x Retrô, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), juntamente com a Embaixada dos bonecos gigantes de Olinda, promoveram uma ação que homenageou Pelé, Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022. Contudo, os hermanos do Diario Olé não entenderam a saudação ao melhor de todos os tempos e definiram a prática cultural como uma "bizarra homenagem", nesta segunda-feira (24).

Os argentinos afirmaram que o boneco havia sido recebido com aplausos pelos torcedores, equipe de arbitragem e jogadores. Entretanto, também relatou que a ação não havia sido bem aceita nas redes sociais e que tinha gerado dezenas de memes na internet pelo fato de o boneco gigante estar com a "braguilha da calça aberta" e por conseguir ver uma pessoa por debaixo, que trata-se do bonequeiro.

Video: el bizarro homenaje a Pelé con un muñeco gigante con la bragueta abierta



En la final del Campeonato Pernambucano, un curioso muñeco de O Rei ingresó al campo de juego y dio el puntapié inicial. ¡Mirá!https://t.co/aRSMZkhhSK — Diario Olé (@DiarioOle) April 24, 2023

A postagem gerou uma grande repercussão e principalmente entre os pernambucanos, que trataram de tentar explicar a tradição local. Mas não foram todos que tiveram paciência e muitos se sentiram insultados com os termos utilizados pelo Olé.

Pernambucanos rebateram matéria do Olé

