"Dias mais difíceis da minha vida", desabafa goleiro do Andorra após morte de Jesús de Miguel

Envolvido no lance que terminou na morte do atacante Jesús de Miguel na partida entre Tenerife e Andorra, o goleiro Jesús Owono se pronunciou pela primeira vez sobre o caso nesta quarta-feira e fez um desabafo. O Bastante abatido, o atleta afirmou estar vivendo os dias mais difíceis da sua vida.

Leia também

• Como seguirá a investigação da morte de Jesús de Miguel, que morreu após dividida com goleiro

• Jesús de Miguel: Entenda o que pode ter causado a morte do jogador

• Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morre após choque com goleiro na 2ª divisão da Espanha

Owono participou da dividida De Miguel em um jogo da segunda divisão espanhola na segunda-feira quando a partida já estava nos acréscimos. Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira."Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu", declarou o goleiro do Andorra em sua mensagem sobre o trágico episódio."Sinto uma dor enorme pela perda de Jesús. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que gostavam dele", acrescentou. Owono está ciente de que "haverá muitas questões a abordar. Enfrentarei o que vier com todo o respeito".Na disputa da bola, ele atingiu o atacante com um forte impacto. O jogador do Tenerife caiu imóvel no chão e logo os atletas das duas equipes pediram a entrada dos médicos para o atendimento de urgência. "No entanto, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa a não ser em Jesús e na dor que estamos vivendo. Descanse em paz, Jesús", conclui a mensagem de Owono.Neste momento delicado, o Andorra, clube do goleiro, vem prestando auxílio a seu atleta. A diretoria pediu a "máxima sensibilidade e respeito" no tratamento ao jogador.O Tenerife planeja agora realizar neste sábado uma homenagem a De Miguel em seu estádio. O clube suspendeu por seis dias todas as atividades em sinal de luto pela morte de De Miguel. O sepultamento do jogador está previsto para esta quinta-feira em Navahermosa, região central da Espanha.