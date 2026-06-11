A- A+

Copa do Mundo Dibu Martínez arrisca previsão para a Copa do Mundo e crava Argentina x Brasil na decisão Goleiro argentino usou as redes sociais para fazer uma previsão sobre a final da Copa do Mundo de 2026

Um dos pilares do técnico Lionel Scaloni e famoso por assumir posições polêmicas, o goleiro Dibu Martínez usou as redes sociais para fazer uma previsão sobre a final desta Copa do Mundo. Com o seu nome marcado na campanha do título no Mundial de 2022, ele apostou em uma final sul-americana e cravou o clássico entre Argentina x Brasil na decisão deste torneio de seleções.



Segundo o atleta argentino, a dramaticidade deverá marcar o jogo decisivo, já que o título vai ser definido nas cobranças de pênaltis com os hermanos levando a melhor sobre os brasileiros e dando a volta olímpica com a conquista de mais uma Copa.



No vídeo, ele traçou ainda o caminho dos argentinos a partir das fases eliminatórias rumo ao título. Nas oitavas, a equipe comandada pelo treinador Scaloni supera a Espanha nas oitavas, elimina a França nas quartas e ganha dos ingleses na semifinal.

Ele traçou também o caminho brasileiro para chegar à decisão. A equipe de Carlo Ancelotti passa pelo Japão na fase de oitavas de final, vence o México na etapa seguinte e ganha da seleção da Alemanha nas semifinais do Mundial.

Dibu Martínez, goleiro da Argentina, prevendo um Brasil x Argentina na Copa do Mundo. pic.twitter.com/ZcBfy8B259 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) June 10, 2026



Em fase de recuperação de uma fratura no dedo anelar da mão direita, Dibu Martínez não esteve em campo nos dois últimos amistosos que a equipe fez visando o torneio. Ele vem treinando juntamente com o elenco e a tendência é que esteja em campo na estreia da sua seleção.



Principal força do Grupo J, os sul-americanos realizam a primeira partida na próxima terça-feira, dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City. O segundo compromisso acontece no dia 22, diante da Áustria, em Dallas. O encontro que encerra a fase de classificação vai ser diante da Jordânia, 27, novamente em Dallas.

Veja também