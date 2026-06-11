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Copa do Mundo

Dibu Martínez arrisca previsão para a Copa do Mundo e crava Argentina x Brasil na decisão

Goleiro argentino usou as redes sociais para fazer uma previsão sobre a final da Copa do Mundo de 2026

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Emiliano Martinez, goleiro da ArgentinaEmiliano Martinez, goleiro da Argentina - Foto: Franck Fife/AFP

Um dos pilares do técnico Lionel Scaloni e famoso por assumir posições polêmicas, o goleiro Dibu Martínez usou as redes sociais para fazer uma previsão sobre a final desta Copa do Mundo. Com o seu nome marcado na campanha do título no Mundial de 2022, ele apostou em uma final sul-americana e cravou o clássico entre Argentina x Brasil na decisão deste torneio de seleções.

Segundo o atleta argentino, a dramaticidade deverá marcar o jogo decisivo, já que o título vai ser definido nas cobranças de pênaltis com os hermanos levando a melhor sobre os brasileiros e dando a volta olímpica com a conquista de mais uma Copa.

No vídeo, ele traçou ainda o caminho dos argentinos a partir das fases eliminatórias rumo ao título. Nas oitavas, a equipe comandada pelo treinador Scaloni supera a Espanha nas oitavas, elimina a França nas quartas e ganha dos ingleses na semifinal.

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Ele traçou também o caminho brasileiro para chegar à decisão. A equipe de Carlo Ancelotti passa pelo Japão na fase de oitavas de final, vence o México na etapa seguinte e ganha da seleção da Alemanha nas semifinais do Mundial.

 

 


Em fase de recuperação de uma fratura no dedo anelar da mão direita, Dibu Martínez não esteve em campo nos dois últimos amistosos que a equipe fez visando o torneio. Ele vem treinando juntamente com o elenco e a tendência é que esteja em campo na estreia da sua seleção.

Principal força do Grupo J, os sul-americanos realizam a primeira partida na próxima terça-feira, dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City. O segundo compromisso acontece no dia 22, diante da Áustria, em Dallas. O encontro que encerra a fase de classificação vai ser diante da Jordânia, 27, novamente em Dallas.

 

 

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