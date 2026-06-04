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COPA DO MUNDO Dibu Martínez faz treino só com uma mão pela seleção argentina enquanto se recupera de fratura Em recuperação de uma fratura na mão direita, ele participou da atividade sem luvas e utilizou apenas a mão esquerda para cumprir os trabalhos específicos destinado aos goleiros

Um dos pilares do elenco do técnico Lionel Scaloni para a disputa da Copa do Mundo, Dibu Martinez chamou a atenção no treinamento da seleção argentina pela sua disposição em campo. Em recuperação de uma fratura na mão direita, ele participou da atividade sem luvas e utilizou apenas a mão esquerda para cumprir os trabalhos específicos destinado aos goleiros.



Na movimentação, ele usou a mão direita apenas como apoio, já que o atleta está com dois dedos imobilizados. A proteção é tentar para evitar qualquer contato ou impacto neste período de reabilitação do local.



O departamento médico da equipe sul-americana vem monitorando a evolução do seu estado clínico. No entanto, a tendência é que ele continue participando dos trabalhos, orientados pela comissão técnica, juntamente com o restante do elenco.





Aos 33 anos, o goleiro do Aston Villa chega para o Mundial como um dos atletas mais experientes do elenco. Em 2022, ele teve papel de destaque na conquista da Copa do Mundo do Catar ao defender penalidades contra a Holanda, nas quartas de final, e também contra a França, na decisão.



A Argentina integra o Grupo J e faz a sua estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, em jogo marcado para o dia 16 de junho, em Kansas City. O segundo compromisso está marcado para o dia 22, diante dos austríacos, em Dallas. A partida que encerra a fase de classificação acontece no dia 27, diante da Jordânia.

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