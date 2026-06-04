Dibu Martínez faz treino só com uma mão pela seleção argentina enquanto se recupera de fratura
Em recuperação de uma fratura na mão direita, ele participou da atividade sem luvas e utilizou apenas a mão esquerda para cumprir os trabalhos específicos destinado aos goleiros
Um dos pilares do elenco do técnico Lionel Scaloni para a disputa da Copa do Mundo, Dibu Martinez chamou a atenção no treinamento da seleção argentina pela sua disposição em campo. Em recuperação de uma fratura na mão direita, ele participou da atividade sem luvas e utilizou apenas a mão esquerda para cumprir os trabalhos específicos destinado aos goleiros.
Na movimentação, ele usou a mão direita apenas como apoio, já que o atleta está com dois dedos imobilizados. A proteção é tentar para evitar qualquer contato ou impacto neste período de reabilitação do local.
O departamento médico da equipe sul-americana vem monitorando a evolução do seu estado clínico. No entanto, a tendência é que ele continue participando dos trabalhos, orientados pela comissão técnica, juntamente com o restante do elenco.
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Aos 33 anos, o goleiro do Aston Villa chega para o Mundial como um dos atletas mais experientes do elenco. Em 2022, ele teve papel de destaque na conquista da Copa do Mundo do Catar ao defender penalidades contra a Holanda, nas quartas de final, e também contra a França, na decisão.
A Argentina integra o Grupo J e faz a sua estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, em jogo marcado para o dia 16 de junho, em Kansas City. O segundo compromisso está marcado para o dia 22, diante dos austríacos, em Dallas. A partida que encerra a fase de classificação acontece no dia 27, diante da Jordânia.