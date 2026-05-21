Dibu Martínez revela ter jogado a final da Europa League com o dedo quebrado

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Campeão da Europa League pelo Aston Villa, que derrotou o Freiburg por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Istambul, o goleiro argentino Dibu Martínez tornou a conquista ainda mais valiosa para a sua carreira ao afirmar que entrou em campo com o dedo quebrado. O jogador sofreu a lesão ainda no aquecimento mas, apesar da dor, participou de toda a partida.



Um dos pilares do elenco, ele disse que o episódio da lesão não seria suficiente para que ele ficasse de fora de um compromisso tão especial não só para o clube, mas também para sua trajetória nos campos.



"O que conquistamos foi lindo. Estou orgulhoso e continuo melhorando a cada partida. Hoje quebrei o dedo duante o aquecimento, mas tudo tem o seu lado bom. Nunca tinha quebrado o dedo antes, mas toda a vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas que temos de passar", afirmou o goleiro argentino em entrevista à ESPN logo após a final.





A lesão acontece às vésperas do início da disputa da Copa do Mundo, que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá Campeão mundial em 2022, no Catar com a Argentina, ele está nos planos do técnico Lionel Scaloni e sua participação no torneio de seleções não corre riscos, de acordo com o diário argentino Olé.



Na partida, que foi realizada no Besiktas Stadium, o time inglês encerrou um jejum de título de 44 anos nas competições europeias Os heróis da conquista foram Tielemans e Buendía, autores dos gols ainda no primeiro tempo, e Rogers, definindo o triunfo na segunda etapa.



Com o inédito título, o Aston Villa garante um lugar na próxima edição da Champions League e abre vaga para o sexto colocado da Premier League. O Arsenal garantiu o título nacional com uma rodada de antecipação após o tropeço do Manchester City contra o Bournemouth.

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