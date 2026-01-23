A- A+

FUTEBOL Diego Costa ataca técnico António Conte e relembra ruptura no Chelsea: "É alguém amargurado" Ex-atacante, que passou por clubes do Brasil, diz que foi dispensado sem reconhecimento

O ex-atacante Diego Costa voltou a criticar duramente o treinador António Conte, atualmente no Napoli, ao relembrar o episódio que marcou sua saída do Chelsea em 2017. Em entrevista ao podcast do ex-volante John Obi Mikel, o espanhol não poupou palavras ao falar do antigo comandante.

— Acho que é um frustrado, talvez por não fazer sexo. Não confia nos outros — afirmou Diego Costa, ao comentar a personalidade do treinador italiano.

Segundo o atacante, o ressentimento teve origem na forma direta como Conte comunicou que não contaria mais com ele, apesar do bom desempenho em campo.

— Ele decidiu não continuar a contar comigo. Disse apenas: “Obrigado por tudo, mas já não conto contigo”. Não é normal dispensar o melhor marcador da equipa. Ele acha que sabe tudo. Não te divertes a treinar com ele. Está sempre zangado, sempre de cara fechada — disse.





Diego Costa também acusou Conte de falta de reconhecimento:

— Não houve qualquer gratidão. Os títulos que ele ganhou no Chelsea, ganhou-os comigo.

Após deixar o futebol europeu, Diego Costa teve passagens marcantes pelo Brasil, o que ajuda a contextualizar sua trajetória recente para o leitor brasileiro. Em 2021, o atacante reforçou o Atlético Mineiro, sendo peça importante na campanha histórica que resultou na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Apesar de não viver seu auge físico, contribuiu com gols decisivos e experiência em um elenco campeão.

Dois anos depois, em 2023, o espanhol retornou ao país para defender o Botafogo, em meio a um projeto ambicioso do clube carioca.

Veja também