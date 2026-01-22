A- A+

Futebol Internacional Diego Costa detona ex-técnico no Chelsea: "Sempre irritado, provavelmente não faz sexo em casa" Atacante espanhol de 37 anos fez duras críticas ao treinador italiano Antonio Conte

O atacante Diego Costa, de 37 anos, fez duras críticas ao treinador italiano Antonio Conte. Os dois trabalharam juntos durante passagem pelo Chelsea. Na temporada 2016/2017, o conjunto inglês foi o campeão da Premier League. No entanto, o centroavante brasileiro comentou, durante o The Obi One Podcast, que o clima no vestiário com o comandante italiano não era dos melhores.

"Ele (Conte) é uma pessoa que não confia nos outros. Pensa que sabe tudo. Você não desfruta dos treinos com ele, está sempre irritado, sempre com a cara fechada. Os jogadores queriam voltar (para os treinos), mas ninguém gostava dele e por isso não durou muito tempo", disparou Diego Costa.

"Provavelmente ele não faz sexo em casa, porque é uma pessoa muito amargurada. É uma pena. Os títulos que ganhou no Chelsea ele ganhou comigo", completou o jogador.

Pelos Blues, Antonio Conte também deu a volta olímpica ao conquistar a Copa da Inglaterra na temporada de 2017/2018. O treinador está no comando do Napoli desde o ano de 2024.

Na entrevista, Diego Costa, por outro lado, elegeu o treinador com quem mais gostou de trabalhar na carreira. "Para mim, Mourinho é o treinador de quem mais gostei. Ele te dá vida. Você chega ao treino feliz", disse.

Em sua passagem pelo futebol brasileiro, Diego Costa defendeu o Atlético-MG, o Botafogo e o Grêmio. Ele deixou a equipe gaúcha na temporada de 2024, após 26 partidas e oito gols.

