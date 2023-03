A- A+

Futebol Diego diz ser "quase impossível" vitória do Íbis diante do Retrô, mas ainda acredita em vaga na semi Para conquista o segundo lugar no Estadual, Timbu tem que ganhar do Petrolina e torcer por tropeço da Fênix diante do Pássaro Preto

Já classificado ao mata-mata do Campeonato Pernambucano, o Náutico entra em campo neste sábado (1º), contra o Petrolina, nos Aflitos, pela última rodada da competição. Ainda que o objetivo inicial tenha sido alcançado, o Timbu não está satisfeito. Afinal, os alvirrubros também querem terminar a etapa de pontos corridos em segundo lugar, posição que permitira a ida direta para as semifinais, “folgando” nas quartas.

Terceiro colocado, com 22 pontos, o Náutico só consegue a segunda colocação se ultrapassar o Retrô, atual vice-líder, com 24 pontos. A Fênix pega o Íbis, no Arthur Tavares, em Bonito. O Timbu tem de ganhar e torcer pela derrota da equipe de Camaragibe. Se empatarem, aí cabe ao Alvirrubro golear os sertanejos por no mínimo cinco gols de diferença para roubar o posto no critério dos saldos. Em quarto, com 19, o Petrolina não tem como ficar em terceiro.

O cenário de depender de outro resultado para conseguir terminar em segundo complica a situação do Náutico. Principalmente por conta da boa fase do Retrô, que só tem campanha inferior a do Sport na competição. Um desempenho que fez o lateral-direito Diego Ferreira ser pouco otimista quanto um triunfo do Pássaro Preto.

“A derrota do Retrô para o Íbis é quase impossível de acontecer, mas também não esperavam que o Santa Cruz perdesse para eles. Mas é futebol, 11 contra 11. Quem tem mais fome, vence. Estamos nos preparando para as quartas de final, mas queremos vencer o jogo (contra o Petrolina) e pegar essa vaga (da semifinal)”, afirmou.

Jogando nos Aflitos, o Náutico tentará recuperar a boa imagem com o torcedor após a derrota por 3x1 para o ABC, no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

“Vamos usar o jogo para retomar a confiança do nosso torcedor para, nas quartas ou na semifinal do Pernambucano, eles nos abraçarem, como já estavam. Nosso fator casa tem sido fundamental. A torcida é a nossa gasolina para buscar a vitória”, frisou.

