Futebol Diego Fernando apita Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico Francisco Chaves e Karla Santana serão os assistentes no duelo de sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano

O árbitro Diego Fernando será o responsável por apitar o Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico, sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Francisco Chaves e Karla Santana serão os assistentes.

Sport e Náutico brigam para se aproximar do G2 que garante vaga direta na semifinal do Estadual. O Leão é o quarto colocado, com 12 pontos, enquanto o Timbu está em terceiro, com 13.

