FUTEBOL
Diego Fernando apita o Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport
Árbitro terá como assistentes Bruno Cesar Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira (15) o árbitro que apita o Clássico dos Clássicos do domingo (18), entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O homem do apito será Diego Fernando Silva de Lima.
O árbitro terá como assistentes Bruno Cesar Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior. O quarto árbitro será Cesar Pereira Leite. O confronto, vale citar, não terá o recurso do árbitro de vídeo.