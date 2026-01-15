Qui, 15 de Janeiro

FUTEBOL

Diego Fernando apita o Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport

Árbitro terá como assistentes Bruno Cesar Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

Diego Fernando apitará o Clássico dos ClássicosDiego Fernando apitará o Clássico dos Clássicos - Foto: Rafael Bandeira/FPF

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira (15) o árbitro que apita o Clássico dos Clássicos do domingo (18), entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O homem do apito será Diego Fernando Silva de Lima.

 

O árbitro terá como assistentes Bruno Cesar Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior. O quarto árbitro será Cesar Pereira Leite. O confronto, vale citar, não terá o recurso do árbitro de vídeo. 

