Diego Fernando apita o primeiro jogo entre Náutico e Sport pela final do Pernambucano

Foi definida, na tarde desta quinta-feira (28), em Audiência Pública na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a arbitragem do primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport. Diego Fernando será o responsável por comandar o Clássico dos Clássicos.

O árbitro terá a companhia de Clóvis Amaral e José Romão como bandeiras. Deborah Cecília será a quarta árbitra. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Gilberto Castro Júnior, com auxílio de Ricardo Chianca.

O duelo entre Náutico x Sport acontece neste sábado (30), às 16h30, nos Aflitos. Já o confronto de volta está marcado para o dia 06 de abril, no mesmo horário, na Arena de Pernambuco.