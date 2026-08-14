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Série B Diego Hernández brilha, Sport vence Londrina e dorme no G6 da Série B Rubro-negro voltou a vencer na Ilha do Retiro depois de mais de dois meses

Depois de dois meses e meio, o Sport voltou a sorrir na Ilha do Retiro. Desde que venceu o Náutico, em 30 de maio, o Leão havia entrado em campo, em casa, em cinco ocasiões e empatado todas. Na noite desta sexta-feira (14), com brilho de Diego Hernández, o Rubro-negro triunfou diante do Londrina, por 2x1, na presença de quase 19 mil torcedores e deu mais um importante passo para confirmar a retomada na Série B.

O Sport chegou aos 35 pontos e saltou cinco posições momentaneamente na 22ª rodada. O time pernambucano vai dormir na quinta posição. O Tubarão, por outro lado, segue na zona de descenso. É o 17º colocado, com apenas 20 pontos.

O jogo

Se ao longo da Série B, a torcida do Sport se acostumou com Chrystian Barletta e Perotti sendo "os caras" lá na frente, desta vez acompanhou Diego Hernández decidir. O uruguaio foi o nome do primeiro tempo, na capital pernambucana. Logo aos dez minutos, o camisa 20 abriu o placar em bela finalização de pé esquerdo, de dentro da área, no ângulo de Maurício Kozlinski.

Em meio ao bom momento rubro-negro, no entanto, o Londrina esfriou os ânimos na Ilha com João Vitor. Kauê Leonardo cruzou, aos 29 minutos, e o camisa 22 ganhou de Claudinho pelo alto para vencer Thiago Couto e deixar tudo igual. A bola aérea defensiva tem sido um dos principais problemas do Leão na Segundona.

O tento, no entanto, pouco afetou os donos da casa. Empurrado pela torcida, o Leão chegou perto com Perotti, logo em seguida. Sete minutos depois, Barletta deixou o campo com dores na posterior da coxa direita para a entrada de Marlon Douglas.

Apesar da preocupação gerada no torcedor, com a saída do principal nome do time no ano, Hernández assumiu a responsabilidade e marcou mais um. Aos 42 minutos, o meia tabelou com Clayson e chutou bonito, no canto direito do goleiro, para recolocar o Sport em vantagem.

Com a vantagem no marcador, o Sport optou por pouco se expor na etapa final. O Leão chegou a ter um pênalti assinalado ao seu favor, mas viu o VAR negar toque da bola no braço do zagueiro Yago Lincoln. Sem sofrer, o Rubro-negro tentava ser oportunista nas escapadas. Aos 19 minutos, Perotti bateu cruzado e quase ampliou. Marlon Douglas, de fora da área, mandou por cima da meta adversária.

No fim, com direito a gritos de "burro" para Gilmar Dal Pozzo por retrancar o time nos minutos finais, o Sport soube conter as tentativas de blitz do Londrina, para conquistar a segunda vitória seguida na Segundona.

Ficha do jogo

Sport 2

Thiago Couto; Claudinho (Marcelo Benevenuto), Marcelo Ajul, Kayky e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández (Juan Alano); Clayson (Dudu Teodora), Chrystian Barletta (Marlon Douglas) e Perotti (Biel). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Londrina 1

Maurício Kozlinski, Kauê Leonardo, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron (Kevyn); João Vitor, Lucas Marques (Raí Nascimento) e João Tavares (Guilherme Portuga); Paulinho Moccelin, William Pottker (Gilberto) e Vitinho (Pablo Dyego). Técnico: Rogério Micale.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima (ambos de SP)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Gols: Diego Hernández, aos 10' e aos 42' do 1T (SPT); João Vitor, aos 29' do 1T (LEC)

Cartões amarelos: Felipinho (SPT)

Público: 18.945 torcedores

Renda: R$ 478.210,00

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