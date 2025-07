Diego Hypolito diz que entrou no BBB 25 após perder R$ 10 milhões: 'Fui à falência'

A- A+

Diego Hypolito, de 39 anos, revelou que decidiu participar do BBB 25 para tentar recomeçar financeiramente após perder todo o patrimônio acumulado durante sua carreira como ginasta. O ex-atleta afirmou ter sofrido prejuízos milionários e vivido momentos de dificuldade com a família.

Em entrevista ao podcast Selfie Service, Hypolito contou que, apesar de ter conquistado estabilidade financeira graças à ginástica, viu sua vida mudar drasticamente após uma série de perdas. "Eu fui à falência. Tinha dinheiro para o resto da vida, mas perdi tudo. Não sei como isso aconteceu", afirmou.

Segundo o ex-ginasta, a crise financeira foi causada por má gestão, traições e golpes. "Perdi muito mais de R$ 10 milhões em questão de meses. Fui roubado, perdi imóveis e cheguei ao ponto de não ter dinheiro nem para comprar um pacote de café", relatou.

Em entrevista, ele afirmou que um dos momentos mais difíceis foi ver sua mãe sendo despejada. "Ela quase morreu de tristeza. Depois disso, prometi que reconstruiria tudo que era dela", disse. A participação no reality show foi uma estratégia para voltar aos holofotes e buscar novas oportunidades.

Diego entrou no BBB 25 ao lado da irmã, Daniele Hypolito, e conquistou o carinho do público, chegando à reta final do programa. Hoje, ele atua como influenciador digital e comentarista esportivo no Grupo Globo, tentando reerguer sua vida e carreira com base na visibilidade recuperada.

“O BBB foi uma aposta para me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos [no esporte] e me conhecerem”, afirmou Diego.

Veja também