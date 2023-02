A- A+

Futebol Diego Matos celebra golaço e garente estar 100% para próximo desafio alvirrubro Lateral-esquerdo balançou as redes diante do Fluminense/PI, pela Copa do Nordeste

Autor de um dos gols da vitória do Náutico diante do Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste, por 2x0, o lateral-esquerdo Diego Matos esteve presente em coletiva nesta quinta-feira (16). Titular absoluto da equipe alvirrubra, o jogador participou de todas as partidas do Timbu na temporada. Questionado sobre a condição física, o atleta frisou que o trabalho de preparação para o ano foi fundamental.



"Estou 100%. Claro que neste início de ano a gente precisa fazer alguns sacrifícios, temos uma sequência de jogos um atrás do outro, mas a gente fez uma pré-temporada muito boa e acredito que todos estamos prontos para dar seu melhor dentro de campo", afirmou.





Ainda sobre o início de temporada, o lateral refletiu sobre os jogos anteriores do Náutico e projetou o próximo desafio."A gente vem de uma maratona de jogos muito exaustiva, o clássico foi muito desgastante. Sabemos que muitos jogadores estão cansados, mas temos esse jogo de sábado (18) (contra o Sampaio Corrêa, no Castelão/MA) com boas possibilidades de vencer e continuar na parte de cima da tabela", apontou.



Sobre o gol diante dos piauienses, o atleta reiterou que o chute de longe é um dos seus pontos fortes."A gente sabe que todo jogador quer estar marcando, mas para nós, laterais, sabemos que é mais difícil. Graças a Deus pude acertar um belo chute e foi um momento de alegria. Já é uma característica minha, todos os meus gols na carreira são de chutes de fora da área", apontou.

Veja também

Náutico Dado admite desempenho ruim do Náutico diante do Sampaio: "não jogou o que tinha para jogar"