Diego Matos deixa Aflitos de ambulância após falta dura em jogo contra o Amazonas

A- A+

O lateral-esquerdo Diego Matos, do Náutico, deixou o estádio dos Aflitos de ambulância após sofrer falta dura do zagueiro Yuri Ferraz, do Amazonas, durante o duelo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. As informações iniciais são de que o atleta sofreu uma lesão na lombar.



O lance aconteceu no início do segundo tempo. O jogador alvirrubro sofreu uma joelhada nas costas e deixou o gramado chorando, sendo substituído pelo meia Régis Tosatti. O atleta será reavaliado para saber a gravidade do problema.

Veja também

Futebol Marchiori diz que faltou ao Náutico ser mais letal diante do Amazonas