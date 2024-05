A- A+

NÁUTICO Diego Matos projeta duelo contra a Ferroviária e fala sobre regularidade: "O segredo é o trabalho" Lateral, que é um dos destaques do Náutico nesta temporada, atuou em 15 dos 23 jogos do Timbu em 2024

Após ter o jogo contra o Ypiranga adiado, em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o Náutico entra em campo neste domingo (12), contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. Para a partida, que é válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Diego Matos, um dos destaques da temporada do Timbu, projetou um duelo difícil diante da Locomotiva.

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai para lá buscar a vitória. A gente vem se preparando da melhor maneira possível, então, a gente tem tudo para chegar lá domingo, fazer um excelente jogo e trazer os três pontos aqui para Recife", declarou Diego, em entrevista nesta quarta-feira (8), nos Aflitos.



Sendo um dos clubes prejudicados pela tragédia climática que assola o sul do país, o jogador Alvirrubro também lamentou o período longo em que o Náutico ficou sem entrar em campo. Porém, afirmou que os dias de mais de treino foram primordiais para se adaptar ao método de trabalho do técnico Mazola.

“Infelizmente, a gente nesses 15 dias agora, praticamente vai ficar sem jogo. É claro que isso aí atrapalha um pouco, porque a gente sempre quer estar jogando para manter o ritmo de jogo. Mas esses 15 dias estão sendo fundamentais pra gente aprender de vez a metodologia do professor Mazola. Então, está servindo pra gente aprimorar aquilo que a gente vem fazendo bem feito, aprimorar mais ainda aqueles pontos positivos que o professor passou para a gente", disse Diego, que complementou sua fala analisando o método de cobrança que foi implementado pelo treinador do Náutico: “No futebol, tem que ter a cobrança. A gente não pode ficar muito relaxado. Então, o dia a dia com o professor Mazola é um ambiente muito livre. É um cara que cobra a gente, sabe do que todo jogador pode dar. Então, é fundamental para a gente crescer mais ainda", afirmou.



Atuando em 15 dos 23 jogos da equipe Alvirrubra na temporada, sendo 14 como titular, o lateral manteve regularidade e vem ganhando cada vez mais espaço no elenco comandado por Mazola. Para o jogador, a dedicação durante os treinos é essencial para ganhar sequência nos jogos do Timbu.

“O segredo é o trabalho. Acho que eu sou um cara que me dedico bastante durante o treino, e é claro que o resultado vem dentro de campo. Eu procuro sempre manter essa regularidade e ajudar meus companheiros dentro de campo", declarou.

Contratado pelo Náutico em dezembro de 2022, o lateral, de 27 anos, também manteve a titularidade na temporada passada. Porém, após ser atingido com uma joelhada nas costas pelo lateral-direito Yuri Ferraz, no jogo contra o Amazonas, válido pela 10ª rodada da Série C, o jogador fraturou três vértebras da coluna e teve que desfalcar o Timbu por dois meses. Para Diego, a lesão grave o deixou mais "maduro" para lidar com adversidades na carreira.

“Ali foi um momento bastante difícil. Eu nunca me lesionei, foi minha primeira lesão grave. Mas tive o apoio de todo mundo do clube, dos meus familiares. Isso foi fundamental na minha recuperação. Era uma lesão que seria de no mínimo três a quatro meses. Com muito trabalho e força de vontade, pude voltar com dois meses e ainda poder ajudar o meu time dentro de campo", iniciou o lateral, falando sobre a lesão sofrida em junho do ano passado. “A gente nunca espera machucar. Mas a gente sabe que, infelizmente, está sujeito a isso. Mas é claro que depois dessa lesão, eu vou estar um pouquinho mais maduro. Então, agora é continuar nesse mesmo empenho para ajudar o Náutico", finalizou.



