FUTEBOL Diego Souza elogia Juba em postagem do Sport nas redes sociais: "Está voando, parabéns!!" Com futuro incerto no Grêmio, Diego brincou com o meia rubro-negro e elogiou o time após vitória no Clássico das Multidões

Diego Souza é considerado ídolo de boa parte da torcida do Sport. O que resta saber é se ele voltará um dia a jogar pelo Rubro-Negro. Com o futuro incerto no Grêmio, o atacante vive seu pior momento no time gaúcho depois de duas temporadas, muito por conta da chegada de Luis Suárez no Tricolor.

Enquanto sua situação no Sul não é definida, o centroavante de 37 anos aproveitou para elogiar Luciano Juba nas redes socias, após postagem do Leão mostrando a comemoração em um dos gols da vitória leonina por 2x0, contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

Diego Souza comentou na publicação do Sport. Foto: Reprodução/Instagram

Diego tem oito jogos na temporada, sendo apenas um como titular, sem gol marcado.

