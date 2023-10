Diego Souza fica insatisfeito com empate na Ilha: "Afroxou para não perder um ponto"

A- A+

O torcedor do Sport que acompanhou a partida com a Ponte Preta na noite desta segunda-feira (9) viveu um misto de emoções. Com uma atuação apática do time no primeiro tempo, os rubro-negros chegaram a ver os paulistas abrirem 3x0 no placar. No entanto, depois de acordar no jogo, o Leão da Ilha do Retiro teve poder de reação e buscou o resultado de igualdade.

Acionado ainda no primeiro tempo do confronto, logo após o terceiro gol da Ponte, Diego Souza não se mostrou satisfeito com o resultado. Principalmente depois do Sport diminuir o ímpeto ao conseguir o empate. Em entrevista à Rádio Jornal, o meia-atacante afirmou que o Sport tinha totais condições de sair com os três pontos de campo.

"Fiquei mais chateado com os minutos finais do que com o meio da partida. Porque quando a gente buscou o resultado, a gente só tinha que manter a mente forte. Depois que a gente buscou, a gente começou a se proteger um pouco mais. Quando fomos para o tudo ou nada, a gente amassou, enforcou a Ponte Preta. E quando já estávamos com a corda no pescoço deles, a gente afrouxou um pouco no final pra não perder um ponto”, desabafou.

Apesar de lamentar o resultado, porém, o camisa 87 reconheceu o poder de reação do elenco em meio ao momento de instabilidade na partida "Mas o time está de parabéns. Não é qualquer time que tem esse culhão de jogar com essa massa no pé e colocar a bola no chão e conseguir o resultado", enfatizou.

Veja também

Série B Em jogo de tempos distintos, Sport vê Ponte abrir vantagem, mas busca empate e evita derrota na Ilha